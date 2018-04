"SE": Olszewski krytykuje decyzję Kaczyńskiego

W rozmowie z "Super Expressem" były premier Jan Olszewski krytykuje decyzję Jarosława Kaczyńskiego o obniżeniu pensji parlamentarzystów. "To niezrozumiała decyzja" - ocenia.

Zdjęcie Jan Olszewski /Piotr Gamdzyk /Reporter

Zdaniem Jana Olszewskiego, decyzja Kaczyńskiego o obniżce pensji parlamentarzystów to błąd.



"Nagrody dostali przecież nie posłowie i senatorowie, ale ministrowie. I to im być może należałoby obniżyć pensje, ale nie parlamentarzystom" - mówi były premier w rozmowie z "SE".



"To bardzo gwałtowna reakcja, według mnie niepotrzebna" - zaznacza były premier.



