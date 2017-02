"SE": Posłowie PiS liderami sejmowego biura podróży

Sejm od początku tej kadencji, czyli w niewiele ponad rok, wydał już 2,8 milionów złotych na podróże posłów. Najczęściej wyjeżdżają posłowie Prawa i Sprawiedliwości - czytamy w dzisiejszym "Super Expressie".

Rekordzistą w ilości odwiedzonych krajów jest poseł PiS Grzegorz Janik, szef sejmowej komisji turystyki. Od początku kadencji był w 18 krajach. Poseł zaznacza w rozmowie z "SE", że jednak "podróżuje tylko po Europie, a nie tak jak wielu innych do Chin czy za ocean".

W dalszych podróżach, m.in. do Nowego Jorku czy Sydney, był z kolei poseł PiS Michał Dworczyk - wylicza "SE". W sumie poseł odwiedził 17 krajów, tyle samo co Piotr Apel z Kukiz'15.



Z kolei poseł PO Killion Munyama udał się za granicę 13 razy, w tym do Zambii, skąd pochodzi.



