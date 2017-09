​"SE": Rokita chciał pół mln zł za walkę z komuną

Jan Maria Rokita żądał pół miliona złotych odszkodowania za 6 miesięcy internowania w stanie wojennym. Sąd Okręgowy w Krakowie przyznał mu "tylko" 120 tysięcy złotych - podaje "Super Express".

Zdjęcie Jan Maria Rokita, 2003 rok /East News

Jak przypomina gazeta, nie jest to pierwsze roszczenie Rokity w sprawie odszkodowań. W 2010 roku otrzymał 25 tysięcy zł z tego tytułu. Zmiana przepisów regulujących wysokość kwot skłoniła jednak byłego polityka do tego, żeby ponownie ubiegać się o odszkodowanie.

Tym razem wnosił o wypłacenie mu pół mln zł - czytamy. Ostatecznie sąd zgodził się na 120 tys. zł (niezależnie od wcześniejszych 25 tys. zł).

Do sprawy odnieśli się politycy. "To wstyd, że Rokita domagał się takich pieniędzy, a te 120 tysięcy to jest i tak bardzo dużo. Znam ludzi, którzy jeszcze bardziej się narażali i nie występowali o pieniądze za działalność opozycyjną w okresie komunizmu" - powiedział "SE" senator PO Jan Rulewski.

"Nie widziałem, żeby Jan Rokita był jakoś szczególnie prześladowany i represjonowany za komuny. Sądzę, że nie powinien dostawać takich pieniędzy" - dodaje Kornel Morawiecki.

Rokita spędził 5 miesięcy i 17 dni w ośrodkach internowania w Krakowie i Załężu. Przetrzymywany był w piwnicy bez okien, poddawano go całonocnym przesłuchaniom, rewizjom osobistym oraz tzw. ścieżce zdrowia - precyzuje gazeta.