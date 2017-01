"SE": Śmiała propozycja Mateusza Kijowskiego

Mateusz Kijowski zaproponował ostatnio, by lider Komitetu Obrony Demokracji otrzymywał pensję. Jego zdaniem, szef KOD powinien zarabiać tyle, ile poseł, czyli 12 tysięcy złotych - pisze w środowym wydaniu "Super Express".

"Byłoby lepiej, gdybym otrzymywał wynagrodzenie" - "Super Express" przypomina słowa Kijowskiego, które padły po zamieszaniu wokół faktur za usługi informatyczne świadczone przez jego firmę i opłacane z kasy KOD.

Jak donosi "Super Express", Kijowski kilka dni temu ponownie odniósł się do kwestii wynagrodzenia za sprawowanie funkcji szefa KOD. "Andrzej Celiński w mediach powiedział, że to powinno być wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia posła, i ja myślę, że to jest rozsądny poziom" - oznajmił na spotkaniu w Kędzierzynie-Koźlu.



Jak przypomina gazeta, poselskie wynagrodzenie składa się z dwóch części - uposażenia wysokości 9892,30 zł oraz diety - 2569,53 zł. Łącznie wypłata posłów to około 12 tys. zł.



