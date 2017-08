Mija sześć lat od śmierci lidera Samoobrony Andrzeja Leppera. Bliscy współpracownicy byłego wicepremiera nie wierzą w jego samobójstwo i domagają się wznowienia śledztwa pod kątem zabójstwa - czytamy w sobotnim wydaniu "Super Expressu".

Zdjęcie Andrzej Lepper /Stawinski/REPORTER /East News

Wznowienia śledztwa chce szef OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski, który złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratora generalnego.

Jak czytamy w "SE", zdaniem Izbebskiego są przesłanki do wznowienia postępowania w kierunku zabójstwa. Współpracownik Leppera twierdzi, że odnalazły się dokumenty, z których wynika, że były lider Samoobrony "miał wiedzę o gigantycznej aferze, w którą zamieszani byli czołowi polscy politycy". Dokumenty miały zostać skradzione z biura Leppera w dniu jego śmierci.



"Mam niezbite dowody na to, że Andrzej Lepper został zamordowany. Wszystko wskazuje na to, że był to mord polityczny" - twierdzi.



Izdebski zapowiada w rozmowie z "SE", że jeśli śledztwo nie zostanie wznowione, będzie domagał się powołania komisji śledczej.



Andrzej Lepper zmarł 5 sierpnia 2011 r.



