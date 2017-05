Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego do prezes: Na jakiej podstawie usunięto trzy wyroki?

"Kto i na jakiej podstawie zdecydował o usunięciu z bazy orzeczeń trzech wyroków TK?" - takie pytanie, w liście do prezes Trybunału Julii Przyłębskiej, skierowało ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia TK Mariusz Muszyński wyjaśniał już wcześniej, że nie ma podstaw, by w bazie tkwiły rozstrzygnięcia, które nie weszły do systemu prawnego.

"Wobec usunięcia z bazy orzeczeń TK trzech wyroków Trybunału (...), zwracamy się o niezwłoczne wyjaśnienie: kto podjął decyzję o usunięciu tych wyroków z bazy orzeczeń?; na jakiej podstawie prawnej została podjęta ta decyzja?" - głosi pismo, skierowane do prezes TK Julii Przyłębskiej, które podpisało ośmioro sędziów Trybunału.

Datowany na 17 maja 2017 r. list przekazał w piątek Polskiej Agencji Prasowej jeden z jego autorów - wiceprezes TK Stanisław Biernat.

O tym, że z Internetowego Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego usunięte zostały trzy nieopublikowane w Dzienniku Ustaw wyroki TK, Biernat informował - w oświadczeniu dla mediów - na początku tygodnia.

Chodzi o wyroki: z 9 marca 2016 r. - o niekonstytucyjności noweli ustawy o TK autorstwa PiS z grudnia 2015 r.; z 11 sierpnia 2016 r. - o częściowej niekonstytucyjności ustawy autorstwa PiS o TK z lipca 2016 r.; z 7 listopada 2016 r. - ws. przepisów o wyłanianiu kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

PiS oraz rząd nie uznały tych rozstrzygnięć za wyroki i nie zostały one opublikowane. Zgodnie z obowiązującą ustawą o TK opublikowane zostały wszystkie zaległe wyroki, oprócz tych trzech.

Sędzia TK Mariusz Muszyński powiedział wówczas PAP, że "co do tego, jaki charakter mają te rozstrzygnięcia, jest dyskusja, bo zostały one wydane z naruszeniem prawa". "Ponieważ nie weszły one do systemu prawnego, bo nie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw, to nie ma podstaw do tego, aby tkwiły w bazie orzecznictwa i komplikowały rzeczywistość prawną" - dodał.