Sejm debatuje o reformie Gowina. 160 poprawek komisji

​Podczas czwartkowej sejmowej w Sejmie klub PiS pozytywie ocenił projekt "ustawy 2.0", a PO i Kukiz'15 - krytykowały ustawę. Każdy z klubów złożył do projektu pakiet poprawek.

Zdjęcie Jarosław Gowin / Jacek Domiński /Reporter

W Sejmie w czwartek odbywa się drugie czytanie projektu Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Prace sejmowej komisji nad projektem podsumowała Ewa Tomaszewska (PiS). Powiedziała, że do projektu Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgłoszono 90 wniosków mniejszości, a do projektu przepisów wprowadzającego ustawę - dwa wnioski mniejszości. W sumie do obu projektów komisja zarekomendowała 160 poprawek.

Reklama

Joanna Borowiak (PiS) skomentowała w czwartek, że przedłożenia mają na celu konsolidację, unormowanie i uproszczenie podstawowych regulacji prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki.

Jak poinformowała, reforma nauki i szkolnictwa wyższego są odpowiedzią na potrzebę podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych. "Klub PiS opowiada się za przyjęciem przedłożonych ustaw" - zapowiedziała. W imieniu klubu złożyła pakiet poprawek.

Włodzimierz Nykiel (PO) powiedział z kolei, że "PO ujemnie ocenia projekt". W imieniu swojego klubu złożył do projektów pakiet poprawek. Według niego w projekcie znajdują się przepisy godzące w autonomię uczelni.

Zwracał też uwagę, że zmianom przepisów powinien towarzyszyć znaczny wzrost nakładów na naukę "i bez niego nawet najlepsze rozwiązania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów". Dodał, że opozycja opowiada się za znacznym powiększeniem nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe.

Z kolei Józef Brynkus (Kukiz’15) zwracał uwagę na "bezradność legislacyjną wnioskodawców". Zwrócił uwagę, że w projekcie najpierw stworzono rady uczelni - ale potem rząd wycofywał się i w poprawkach zabrał jej kompetencje, jakie ma ona posiadać. "Po co więc ten twór?" - pytał. Ocenił, że koszt działania rad uczelni będzie dla uczelni duży.