Sejm nie wyraził zgody na uchylenie immunitetu Bartoszowi Kownackiemu

Sejm w piątek nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceszefa MON Bartosza Kownackiego. Przeciw było 242 osób, za 159, dwóch wstrzymało się od głosu.

Zdjęcie Bartosz Kownacki /East News

W czwartek, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała Sejmowi odrzucenie wniosku o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Kownackiego. Złożyli go posłowie PO: Mariusz Witczak, Jan Grabiec i Marcin Kierwiński.

Chodzi o wystąpienie Kownackiego w Sejmie, 23 lutego br. Na wniosek klubu PO przedstawiał on informację ws. wykorzystywania przez premier oraz prezydenta wojskowych samolotów transportowych CASA do celów prywatnych. Powiedział m.in.: "Skończcie ten chocholi taniec wokół transportu najważniejszych osób w państwie.(...)Na całym świecie się to odbywa, a wy jako Platforma Obywatelska macie najmniejsze prawo, żeby o tym mówić, bo to wy macie krew 96 osób na rękach, bo robiliście ten chocholi taniec przez ostatnie kilka lat".

Politycy Platformy skierowali w tej sprawie do prokuratury akt oskarżenia przeciwko wiceszefowi MON.