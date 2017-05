Sejm przeciwko skróceniu czasu pracy dla rodziców

Sejm odrzucił w czwartek projekt ustawy autorstwa PSL, który przewidywał skrócenie o godzinę czasu pracy rodzicom dzieci, które nie skończyły 10 lat.

Zdjęcie Sala plenarna Sejmu /Jan Bielecki /East News

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożył klub PiS. Poparło go 266 posłów, 156 było przeciw, 17 wstrzymało się od głosu.



Reklama

Projekt zakładał skrócenie czasu pracy dla pracowników, którzy pełnią opiekę nad dzieckiem do lat 10. "Zgodnie z projektem pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 10 roku życia będzie mógł korzystać ze skróconego czasu pracy w wymiarze 7 godzin na dobę. Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy" - napisano w uzasadnieniu projektu.

W propozycji PSL zaznaczono, że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień skróconego czasu pracy mógłby skorzystać jeden z rodziców lub opiekunów dziecka.

Według projektodawców oprócz możliwości krótszego czasu pracy dla kobiet, które karmią swoje dzieci w pierwszych latach życia, konieczne jest także wprowadzenie skróconego czasu pracy z przeznaczeniem na opiekę nad dzieckiem do lat 10. "Czas uzyskany pozwoli jednemu z rodziców m.in. na odwiezienie dzieci do szkoły, czy przedszkola" - przekonywali posłowie PSL w projekcie.

Zdaniem autorów projektu proponowane przepisy nie spowodowałyby skutków finansowych w budżecie państwa ani w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) o skróceniu czasu pracy TV Interia

Zobacz nasz tekst o 6-godzinnym dniu pracy