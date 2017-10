Sejm zaopiniuje dziś tzw. pakiet tytoniowy

Rządowa propozycja przepisów znalazła się we wstępnym harmonogramie głosowań podczas trzeciego dnia posiedzenia. Projekt ministerstwa finansów ma uszczelnić system podatkowy i zwiększyć wpływy z obrotu wyrobami tytoniowymi.

Zdjęcie Zbiory tytoniu; zdj. ilustracyjne /Fot. Michal Kosc /FORUM

Ministerstwo Finansów chce wzmocnić nadzór nad branżą tytoniową w Polsce. Zarówno na etapie zbioru roślin z plantacji, jak i obrotu wyrobami tytoniowymi. Celem jest poprawa ściągalności podatków, w tym akcyzy - przekonywał podczas drugiego czytania projektu w Sejmie wiceminister finansów, Wiesław Janczyk.



"Zależy nam na tym, by ograniczać szarą strefę. Dochody z akcyzy od papierosów są istotną pozycją w budżecie. Z 69 miliardów złotych, jakie założyliśmy na ten rok, dochody mają wynieść ponad 19,3 miliarda" - wyliczał.



Wiesław Janczyk zauważył, że już teraz szara strefa w obrocie wyrobami tytoniowymi maleje. Wprowadzenie pakietu tytoniowego ma jednak spowodować przyspieszenie tej tendencji. "Według informacji od służb celnych, ale i koncernów tytoniowych, wartość tej szarej strefy to około 27 miliardów złotych. To około 14 procent rynku. My ten udział ostatnio zmniejszyliśmy już o 4 procent" - dodał Janczyk.



Projekt zakłada też powstanie rejestru producentów nadzorowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.



Polska produkuje dziś 30 tysięcy ton tytoniu, najwięcej w Unii Europejskiej. Uprawą tej rośliny zajmuje się około 15 tysięcy rolników.