"Setki martwych ryb" po pożarze fabryki chemikaliów

Blisko 30 zastępów straży brało udział w opanowaniu pożaru w rozlewni rozpuszczalników w Żywcu (woj. śląskie). Zanieczyszczona woda dostała się do kanalizacji deszczowej, dalej do rzeki i jeziora. "Wyławiamy setki martwych ryb" – mówią wędkarze.

We wtorek, podczas 4-godzinnej akcji woda użyta przy gaszeniu dostała się do studzienek burzowych, dalej do rzeki Soły, skąd wpadła do jeziora. Mimo próby ograniczenia ilości chemikaliów, jakie wpłynęły do kanalizacji deszczowej, ich obecność w Jeziorze Żywieckim potwierdza rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Reklama

Informację o martwych rybach przekazał prezydent Żywca Antoni Szlagor. Zdjęcie, jakie otrzymał od wędkarzy, przedstawiało ich zaledwie dziesięć. Według poławiaczy jest ich jednak znacznie więcej. "Będą jeszcze wypływać jutro i pojutrze" - zapowiadał we wtorek prezes zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarzy w Bielsku-Białej.



"Niech nam nikt nie wmawia, że katastrofy ekologicznej nie było. Była i to bardzo poważna" - dodaje Wojciech Duraj.