Siedmiu byłych marszałków Sejmu oburzonych. Wydali oświadczenie

"Przyjmujemy z oburzeniem fakt, że marszałek Sejmu nie poddał pod głosowanie wniosku o reasumpcję głosowania w sprawie wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego" - napisało w niedzielnym oświadczeniu siedmiu byłych marszałków Sejmu.

Zdjęcie Sejm, zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

"My, niżej podpisani byli Marszałkowie Sejmu RP, przyjmujemy z oburzeniem fakt, że obecny Marszałek Sejmu RP nie poddał pod głosowanie wniosku o reasumpcję głosowania w sprawie wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego" - czytamy w oświadczeniu przekazanym w niedzielę PAP.

Reklama

Pod oświadczeniem podpisali się: Marek Borowski, Ludwik Dorn, Małgorzata Kidawa-Błońska, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Grzegorz Schetyna i Radosław Sikorski.

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpozna zażalenie na tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego. Sejm zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt dla polityka PO wydał 12 kwietnia. Jeszcze tego samego dnia posłowie Platformy złożyli wniosek o reasumpcję głosowania w tej sprawie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński reasumpcji jednak nie przeprowadził.

Rzecznik PO Jan Grabiec, uzasadniając wniosek, mówił PAP, że 12 kwietnia przed głosowaniem Gawłowski wystąpił do marszałka, by "zgodnie z regulaminem móc zabrać głos i przedstawić posłom informację" na temat rozpatrywanego w swojej sprawie wniosku Prokuratury Krajowej. "I tego zabrania głosu mu odmówiono, wpływając w ten sposób na wynik głosowania" - ocenił Grabiec.

Byli marszałkowie Sejmu przypomnieli w niedzielnym oświadczeniu, że wniosek o reasumpcję "został złożony przez 72 posłów, co przekracza ustaloną w Regulaminie Sejmu RP liczbę posłów upoważnionych do złożenia takiego wniosku oraz został złożony w terminie ustalonym w Regulaminie Sejmu RP, tj. przed końcem posiedzenia Sejmu RP, na którym została podjęta zakwestionowana uchwała".

Tym samym - jak dodali - "zostały spełnione wszystkie przesłanki formalne do złożenia takiego wniosku". "Zgodnie z Regulaminem Sejmu RP wniosek o reasumpcję głosowania musi być poddany pod głosowanie przez Sejm RP, tj. na posiedzeniu plenarnym całej Izby. Rozstrzyganie takiego wniosku przez Marszałka Sejmu RP lub przez Prezydium Sejmu RP jest niedopuszczalne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a procedura podjęcia uchwały w wyżej wymienionej sprawie nie została zakończona" - napisali autorzy oświadczenia.

"Uzurpacja kompetencji Sejmu RP przez Marszałka Sejmu RP lub Prezydium Sejmu RP jest niedopuszczalnym złamaniem podstawowych reguł funkcjonowania parlamentu" - ocenili.

Komentarz Centrum Informacyjnego Sejmu

Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka napisał w komentarzu przesłanym PAP, że "tej sprawie wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Sejmu". "W czasie rzeczonego posiedzenia Izby, Marszałek Sejmu niezwłocznie zwołał Konwent Seniorów w sprawie wniosku dotyczącego reasumpcji. Po zasięgnięciu opinii Konwentu, ocenił że nie zachodzą przesłanki uzasadniające powtórzenie głosowania" - napisał Grzegrzółka podkreślając, że taka procedura wynika z przyjętej w 2003 r. uchwały Prezydium Sejmu odnoszącej się do wniosków o reasumpcję głosowania. "Wniosek złożony na 61. posiedzeniu Sejmu był bezprzedmiotowy" - zaznaczył Grzegrzółka.

Dodał, że oświadczenie byłych marszałków "można ocenić w kategoriach polemiki i stanowiska, co respektujemy, ale niezmiennie warto przypominać o standardach regulaminowych i proceduralnych, które zostały wypełnione".

W komunikacie CIS z 14 kwietnia podkreślono, że podnoszony argument, iż Gawłowskiemu uniemożliwiono zabranie głosu w dotyczącej go sprawie, jest niezgodny z prawdą.

"Sprawą wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Gawłowskiego komisja zajmowała się 27 lutego. Poseł Gawłowski - pomimo obecności na posiedzeniu Komisji - nie zabrał na niej głosu. Ponadto, sprawozdanie Komisji było rozpatrywane na forum Sejmu 22 marca, podczas poprzedniego posiedzenia Izby. Posłowi Gawłowskiemu udzielono wówczas głosu" - podało CIS.

Zarzuty o charakterze korupcyjnym

13 kwietnia Stanisław Gawłowski został zatrzymany przez CBA, następnie Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił mu pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym.

Chodzi o okres, gdy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządzie PO-PSL. Miał wówczas przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tys. zł w gotówce, a także dwa zegarki o wartości prawie 25 tys. zł. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tys. zł, a także ujawnienia informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej.

15 kwietnia Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zdecydował o zastosowaniu wobec Gawłowskiego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Nie uwzględnił jednocześnie zażalenia polityka Platformy na jego zatrzymanie, uznając je za zasadne, legalne i prawidłowe. O areszt dla posła PO wnioskowała Prokuratura Krajowa, która uznała, że zachodzi obawa matactwa ze strony podejrzanego.

Gawłowski wielokrotnie podkreślał, że jest niewinny, a śledztwo prokuratury uważa za motywowane politycznie. Wskazywał też, że zarzuty prokuratury zostały sformułowane na podstawie "pomówień" ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością.

Rozprawa odwoławcza w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zaplanowana jest na godz. 9.00. Zażalenie na decyzję sądu niższej instancji wniósł każdy z trzech obrońców, z których pomocy korzysta Gawłowski, a także on sam.

Paweł Dembowski, Marta Rawicz