Siemoniak: Mamy katastrofę personalną w armii

Robert Mazurek: Dzień dobry, państwa i moim gościem jest Tomasz Siemoniak - wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony. Kto będzie tym kandydatem na premiera, nie w gabinecie cieni, tylko w tym konstruktywnym wotum nieufności, bo tak się nazywa procedura?

Tomasz Siemoniak: - Jeszcze kilka godzin cierpliwości, obiecuję, że gdy słońce będzie w okolicach zenitu, razem z przewodniczącym klubu Sławomirem Neumannem przedstawimy i kandydaturę, i wniosek. Jeszcze kilka godzin cierpliwości, myślę, że da się poczekać.

Dobrze, wszyscy jakoś przeżyjemy ogłoszenie, że to Grzegorz Schetyna jest tym kandydatem. Rozumiem. Natomiast nie ma pan takiego poczucia, że wygląda to trochę niepoważnie? Przez tydzień nawet nie złożyliście wniosku, nie ogłosiliście kandydata na premiera, nie mówiąc o tym, że nie rozpoczęliście żadnych rozmów z opozycją na ten temat.

- Tydzień temu zarząd Platformy podjął decyzję, że taki wniosek składamy. Od razu powiedzieliśmy, że ten wniosek będzie w piątek, dlatego że kilkadziesiąt osób pracowało przy zebraniu argumentów do tego wniosku. Chodzi nie tylko o kompromitację brukselską sprzed tygodnia, ale o całe kilkanaście miesięcy, o Macierewicza, Szyszkę, Błaszczaka, Zalewską. Złych ministrów tego rządu.

Wiem, cały gabinet można wymienić, na pewno.

- Dziś pokazujemy wniosek, pokazujemy kandydata i rozpoczynamy konsultacje z koleżankami i kolegami z opozycji.

Ale z koleżankami i kolegami z opozycji - tzn. skąd? Bo Nowoczesna nie słyszała jeszcze o zaproszeniu do rozmów, wczoraj w studiu byli panowie Kukiz i Kosiniak-Kamysz. Żaden z nich nie słyszał o tym, byście chcieli z nimi rozmawiać. To znaczy pan rozmawia z Neumannem, a Neumann z panem. Tak wyglądają wasze rozmowy?

- Nie, rozmawiamy czasem, miłe to są rozmowy. Natomiast dzisiaj też, składając ten wniosek, zaprosimy do rozmów. Przewodniczący Schetyna mówił też o spotkaniu prezydiów Platformy i Nowoczesnej w przyszłym tygodniu. Wszystko będzie miało swój czas. Polityka nie rozgrywa się w ciągu minut, tylko trzeba paru dni, spokoju, rozmowy. Myślę, że od południa dzisiaj ruszy zegar wniosku o wotum nieufności.



Panie poślę, wiem, że pana nie było w Sejmie poprzedniej kadencji, ale to właśnie wtedy posłowie Platformy najgłośniej śmiali się z PiS-u, mówiąc: hej, wygrajcie wybory, będziecie składać takie wnioski, bo na razie to śmiech na sali.

- Posłowie śmiali się raczej z tego, że prezes Jarosław Kaczyński przyniósł tablet i w tablecie pokazywał prof. Glińskiego. Było to komiczne.

Tak było przy każdym wniosku o wotum nieufności wobec poszczególnego ministra.

- To prawo opozycji wnioskować o odwołanie rządu, o odwołanie ministrów.

Naturalnie.

- I z niego korzystamy. Po zapoznaniu się z projektem tego uzasadnienia, wydaje mi się, że powodów jest aż nadto.

Jakby się zebrali wszyscy posłowie Platformy, Nowoczesnej i PSL, a nawet jeszcze 4 osoby z Europejskich Demokratów, jak się tam teraz ci panowie nazywają, to jest was 183. Brakuje mniej więcej 50.

- Ale to by oznaczało - jeśli przyjąć taką logikę - że działanie opozycji w ogóle nie ma sensu i na 4 lata powinniśmy gdzieś wyjeżdżać. Rolą opozycji jest uczestniczenie w debacie, pokazywanie złego działania rządu, składanie wniosków. To jest zupełnie naturalne. Arytmetyka sejmowa nie ma większego znaczenia przy takim wniosku. Liczą się argumenty, liczy się debata.

Kiedy ostatnio rozmawialiście z Ryszardem Petru?

- W zeszłym tygodniu spotkałem się na herbatce z Ryszardem Petru. Rozmawialiśmy. To nie jest tak, że tych kontaktów nie ma. Posłowie rozmawiają. W przyszłym tygodniu jest zapowiedziane spotkanie prezydiów. Nie ma problemów na linii Platforma - Nowoczesna.

Bo od stycznia, od czasu zakończenia okupacji Sejmu, nie doszło jeszcze do tego zapowiadanego spotkania władz.

- Dojdzie w przyszłym tygodniu. Wszystko powinno mieć swój czas. Tutaj nie ma żadnej sensacji. Bez przerwy rozmawiam z posłami Nowoczesnej, spotykam ich w Sejmie. Nie ma tutaj żadnego problemu.

