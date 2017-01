SKS-y wracają do szkół

​Od lutego rusza cykl dodatkowych zajęć szkolnych z wychowania fizycznego. To za sprawą programu SKS autorstwa ministerstwa sportu. Budżet na ten cel wyniesie w tym roku 40 milionów złotych.

Środkami dysponować będą wybrani przez resort operatorzy programu. To oni mają kontaktować się ze szkołami zainteresowanymi SKS -ami - precyzuje minister sportu Witold Bańka: "Wybór operatora krajowego oraz operatorów wojewódzkich nastąpi 20 stycznia. Samorządy oraz szkoły informują nas, że jest około 15 tysięcy grup uczniów, które chcą uczestniczyć w takich zajęciach" - szacuje Witold Bańka.

Szef resortu sportu chce, by program od początku docierał do dzieci i młodzieży w każdym regionie Polski: "Chcemy od razu dotrzeć do każdej z 2,5 tysiąca gmin. Łącznie może być to rzesza około 350 tysięcy dzieci i młodzieży.

Program SKS będzie polegać na sfinansowaniu dodatkowych lekcji wuefu jego nauczycielom.