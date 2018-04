Sławomir Neumann: Donald Tusk rozbił w sądzie wszystkie pytania z tezą

"Były premier Donald Tusk wykazał się w poniedziałek w sądzie dobrą formą intelektualną, rozbił te wszystkie pytania, które miały tezę na końcu" - ocenił we wtorek szef klubu PO Sławomir Neumann.

Donald Tusk zeznawał w poniedziałek jako świadek w procesie byłego szefa KPRM Tomasza Arabskiego oraz czterech innych urzędników, w sprawie organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r.

Neumann był pytany w TVN24, jak ocenia te zeznania i czy jego zdaniem zwiększają one szanse Tuska w najbliższych wyborach prezydenckich.

"Wykazał się dobrą formą wczoraj. Polacy przypomnieli sobie swojego byłego premiera, który wystąpił w dobrej formie i fizycznej, i intelektualnej" - odpowiedział szef klubu PO.

Dopytywany, czy można mówić o dobrej formie intelektualnej w sytuacji, gdy były premier na wiele pytań odpowiadał "nie pamiętam" lub "nie wiem", Neumann ocenił, że Tusk "rozbił te wszystkie pytania, które miały tezę na końcu".

"A że wielu rzeczy nie znał, to wynika z funkcji, którą pełnił. Premier nie zajmował się szczegółami organizacji wizyt. Jeżeli ktoś sobie w głowie tak układa, że premier interesuje się każdym szczegółem wizyty zagranicznej, kto podstawia samochód czy inny środek transportu, to się myli. Tusk też o tym mówił, że nie ma wiedzy szczegółowej, jak to było organizowane, bo on na znacznie wyższym szczeblu rozmawiał o tej wizycie" - mówił Neumann.

Tusk "minął się z prawdą"?

Szefa klubu PO spytano też, czy nie byłoby lepiej, gdyby w kwietniu 2010 r. doszło do jednej, wspólnej wizyty ówczesnego prezydenta i premiera w Katyniu oraz o to, czy Donald Tusk nie "minął się z prawdą" mówiąc o tym, że nie było takich planów.

"Lepiej byłoby, ale nie było tak. Nie, nie minął się prawdą, przecież dwie wizyty były organizowane równolegle, niezależnie od siebie. Jedną wizytę przygotowała Kancelaria Premiera, drugą Kancelaria Prezydenta. One były rozdzielone od samego początku, nie było nigdy wspólnej wizyty" - powiedział szef klubu PO.

Dodał, że "wielokrotnie aktywności prezydenta Kaczyńskiego były równoległe, obok aktywności rządu".

Neumanna spytano, czy uważa, że prezydent Rosji Władimir Putin "rozegrał Polaków".

"Nie mam takiego wrażenia, żeby wtedy ktoś chciał rozgrywać bardziej Polaków, bo ta aktywność Lecha Kaczyńskiego i jego kancelarii była na tyle duża w polityce zagranicznej, zahaczała o kompetencje rządu w tej dziedzinie, że tu nie musiał nikt rozgrywać. To była zaplanowana wcześniej przez prezydenta Kaczyńskiego wizyta, organizowana przez Kancelarię Prezydenta" - odpowiedział Neumann.

Jak podkreślił, "to Kancelaria Prezydenta zapraszała na pokład samolotu na 10 kwietnia całą delegację". "Logistycznie to był 36. pułk, oczywiście. To wszytko jest w dokumentach. Ściąganie na przesłuchanie byłego premiera, który miałby coś dodatkowo wnieść, kiedy wszytko jest w dokumentach... Rozumiem, że część rodzin nie chce przyjąć do wiadomości tych dokumentów, które istnieją i szuka potwierdzenia tych teorii, które nie miały nigdy miejsca" - ocenił Neumann.