Sławomir Neumann: Nie ma rozłamu w PO

Szef klubu PO Sławomir Neumann we wtorkowym wywiadzie oświadczył, że "nie ma rozłamu w Platformie". "Twierdzenie, że posłowie PO utworzą nową partię, to "mrzonki" - dodał.

Polityk PO skomentował w ten sposób wywiad posłanki Joanny Muchy (PO) z początku sierpnia dla "Gazety Wyborczej". Mucha pytana, czy przed wyborami powstanie nowa partia, powiedziała: "Nie wiem, czy tak się stanie, jestem natomiast przekonana, że jest potrzeba, jest takie oczekiwanie ze strony ludzi, żeby sformułować nowe postulaty, nowe przesłanie i żeby jednak zwrócić się, czy pokazać młodych ludzi i nowych ludzi, tych którzy pojawili się na scenie debaty publicznej w ostatnim czasie".



Szef klubu Platformy Sławomir Neumann pytany we wtorek w Radiu Zet o słowa posłanki PO powiedział, że nie wie, gdzie Mucha widziała takie "powszechne oczekiwania". "Ja w takie bajki i w taką naiwność polityczną nie wierzę" - podkreślił. W jego ocenie, słowa posłanki "to nie są rozsądne słowa".

Na pytanie, czy niektórzy posłowie PO, utworzą własną partię, Neumann odparł, że to są "mrzonki". "Nie ma rozłamu w Platformie" - zapewnił.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział we wtorek w Radiowej Trójce, że jeżeli odczuwałby potrzebę utworzenia nowej partii, to by ją założył. "Jeżeli ludzie chcą tworzyć nowe byty polityczne, to powinni się tym zajmować" - zaznaczył.

"Jeżeli ktoś uważa, że powinna powstać nowa partia, to powinien ją po prostu założyć - powiedział Schetyna. Jak dodał, nie sądzi, żeby posłanka Mucha miała taki zamiar.