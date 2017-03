​Śledztwo ws. policjantów z CBŚP: Kolejnych trzech aresztowanych

Sąd zdecydował o areszcie kolejnych trzech funkcjonariuszy warszawskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji podejrzanych m.in. o przekroczenie uprawnień i przywłaszczenie towarów zabezpieczanych w czasie jednej z akcji. W tej sprawie aresztowano w sumie 5 policjantów.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

Jak poinformowała PAP rzeczniczka warszawskiego sądu okręgowego Ewa Leszczyńska-Furtak, w poniedziałek aresztowanych zostało dwóch funkcjonariuszy i funkcjonariuszka.

"Sąd podzielił stanowisko prokuratora, iż ze względu na wagę uzasadnionego zarzutu oraz relacje koleżeńskie między współpodejrzanymi i świadkami, funkcjonującymi w dość hermetycznym środowisku, istnieje realna obawa matactwa i utrudniania postępowania poprzez wpływanie na treść dowodów, uniemożliwiająca tym samym wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy" - wyjaśniła.

Dodała, że sąd motywował zastosowanie środka izolacyjnego również tym, że podejrzani mogą próbować zacierać dowody przestępstwa poprzez "ukrycie przedmiotu przywłaszczenia".

Zarzuty niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania postępowania karnego usłyszał w tej sprawie naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP w Warszawie oraz jego dwaj zastępcy - poinformował PAP rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Michał Dziekański.

Śledztwo dotyczy - jak informowała warszawska prokuratura okręgowa - przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez funkcjonariuszy warszawskiego zarządu CBŚP. W piątek i sobotę kilkunastu z nich zostało zatrzymanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

13 policjantów usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień i przywłaszczenia mienia w postaci zabezpieczonych perfum, ubrań i zegarków. Ich szefowie: naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP w Warszawie oraz jego dwaj zastępcy - zarzuty niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania postępowania karnego.

Prokuratura wystąpiła w sumie z pięcioma wnioskami o areszt. Uzasadniono je "grożącą surową karą oraz obawą matactwa". W przypadku pozostałych podejrzanych zastosowano dozory policji, zakaz kontaktu z policjantami związanymi ze sprawą, a także zawieszono ich w czynnościach służbowych.

Czterech z policjantów - tych, których zatrzymano jeszcze w piątek - wydalono już ze służby. Jak poinformowała PAP rzeczniczka CBŚP kom. Agnieszka Hamelusz ze stanowisk kierowniczych odwołano też stojących pod zarzutami naczelnika warszawskiego zarządu CBŚP i kierownictwo wydziału, który prowadził akcję - naczelnika z dwoma zastępcami.

W lutym funkcjonariusze CBŚP rozbili 28-osobową zorganizowaną grupę przestępczą podrabiającą markowe kosmetyki i odzież. Jak wówczas informowano, zabezpieczono - tylko jeśli chodzi o perfumy - towar wartości ponad 10 mln zł.

Do zatrzymań doszło jednocześnie w 26 miejscach powiatu pruszkowskiego i grodziskiego. Do pierwszego zatrzymania doszło podczas przeładunku towaru, kiedy to policjanci zatrzymali kuriera i osoby zajmujące się handlem podrobionym towarem. W Milanówku policjanci zlikwidowali nielegalną rozlewnię perfum.