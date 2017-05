Śmierć Igora Stachowiaka. Debata w Sejmie

Mariusz Błaszczak, szef MSWiA oraz Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, składają wyjaśnienia w Sejmie dotyczące sprawy zmarłego rok temu, na komisariacie we Wrocławiu, Igora Stachowiaka.

Zdjęcie Komisariat we Wrocławiu /East News

11:09



Poproszono też innych biegłych o opinię.





Reklama

11:07



- Prokuratura nie ma wpływu na szybkość działa biegłych. Mimo to oni postarali się, by wszystko przebiegło sprawnie.



- Biegli nie stwierdzili złamań, jedynie sińce i otarcia. Stachowiak miał też w organizmie amfetaminę i tramodol - precyzuje Ziobro.



- Nie ma dowodów, by był bity, kopany i pokrzywdzony przez policjantów. Zgon nie miał związku z interwencją policjantów - dodaje.





11:06



- Do końca roku prokuratura przesłuchała jeszcze ponad 20 świadków, poza tymi, o których wspomniałem - mówi minister Ziobro.





11:03



Ziobro przytacza kolejne etapy działania prokuratury - głównie kiedy i jakich biegłych powołano.





11:01



Po tygodniu sprawę przejęła prokuratura w Poznaniu, jak mówi Ziobro - na prośbę ministra Błaszczaka.





11:00



- Dzień po śmierci przesłuchano dwóch kolejnych świadków. Zabezpieczyli rozmowy telefoniczne. Powołano biegłego, który miał sprawdzić, czy Stachowiak miał przy sobie narkotyki. Do tego dokonano oględzin ciała 10 funkcjonariuszy. Jeden z nich trafił do szpitala. Zabezpieczono kolejne dowody. Jeszcze wtedy sprawę prowadziła prokuratura w Legnicy.





10:58



Ziobro tłumaczy, na czym polegały czynności tuż po śmierci Igora Stachowiaka. Prokuratorzy m.in. zabezpieczyli i zgrali nagrania z kamery tasera, przebadali trzeźwość policjantów, zabezpieczyli dowody, zrobili zdjęcia.





10:57



- 58 świadków, aż 11 opinii biegłych, średnio co kilkanaście dni prokuratura wydawała, 16 tomów akt śledztwa i 5 tomów akt podręcznych - Ziobro podaje liczby.





10:54



- Ograniczę się do faktów, a nie emocji, które są w mediach, a które są zrozumiałe. Przez szacunek do rodziny zmarłego właśnie o to proszę - mówi Ziobro.





10:53



Tuż po wystąpieniu Błaszczaka, na mównicę wszedł Zbigniew Ziobro.



- Każde przestępstwo zasługuje na potępienie. Dla prokuratury ta sprawa należy do nadrzędnych. Gdy dochodzi do takiego zdarzenia, prokuratura podejmuje działania ponadstandardowe - mówił Ziobro.





10:51



- W tej chwili ważne jest nie tylko wyjaśnienie sprawy Igora Stachowiaka, ale też musimy wyciągnąć wnioski, że nie powtórzy się w przyszłości - dodał.

10:49



- Trawiński (nowy komendant we Wrocławiu - przyp. red.) ma za zadanie doprowadzić do końca rozliczenie osób odpowiedzialnych za tę sytuację. Każdy funkcjonariusz musi się liczyć z konsekwencjami. W policji nie ma miejsca na łamanie przepisów, nie ma miejsca w tej formacji. Nie będę też tolerował braku reakcji na polecenia przełożonych - podkreślił Błaszczak.

- We Wrocławiu doszło do sytuacji, która nie miała prawa się zdarzyć. Te wydarzenia nie mogą rzutować na wizerunek wszystkich policjantów - dodał.

10:47



- Chciałem zaprzeczyć, że jako minister, miałem dostęp do nagrania z tasera. Po upublicznieniu natychmiast powstał specjalny zespół kontrolny - mówi minister.

- Poleciłem komendantowi zwolnienie tego policjanta, który w brutalny sposób raził Igora Stachowiaka. Stanowiska stracili też inni. Oficerowie ci nie wykonywali poleceń przełożonych - dodał.

10:45



- Te wydarzenia bulwersują. Ubolewam, że do nich doszło - zaczął Mariusz Błaszczak.

- Rok temu zażądałem transparentnych działań. Rozpocząłem wewnętrzne dochodzenie wyjaśniające i dyscyplinujące. Spotkałem się też z ojcem Igora Stachowiaka. Wszystkie materiały, które upubliczniły media, były wcześniej w prokuraturze. W celu uniknięcia zarzutów o stronniczość, poprosiłem prokuraturę w Poznaniu, by zajęła się sprawą - dodał.

Śmierć Igora Stachowiaka

25-letni Igor Stachowiak został zatrzymany 15 maja 2016 r. na wrocławskim rynku. Według funkcjonariuszy, mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat mężczyzna stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Według pierwszej opinii lekarza, przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa.

TVN24 wyemitował w sobotę drastyczne materiały, do których dotarł, a które zostały zarejestrowane na komisariacie przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu tuż przed śmiercią Igora Stachowiaka. Materiał pokazał, że użyto wobec zatrzymanego kilkakrotnie paralizatora, co nagrała kamera z tego urządzenia.

Jednocześnie rząd poprosił marszałka Sejmu, by poszerzył porządek obrad o wyjaśnienia Mariusza Błaszczaka, szefa MSWiA oraz Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości.

Wnioski o informację rządu złożyły też kluby: PO i Nowoczesnej. Platforma chce ponadto powołania sejmowej komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić okoliczności śmierci Igora Stachowiaka, a także odwołania wiceszefa MSWiA, odpowiedzialnego za policję, Jarosława Zielińskiego.

Sejm uczcił minutą ciszy ofiary zamachu w Manchesterze. Co najmniej 22 osoby zginęły, a 119 zostało rannych, z czego 59 musiało być hospitalizowanych, po tym jak w poniedziałek wieczorem, po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena, doszło do zamachu bombowego. Do przeprowadzenia zamachu w Manchesterze przyznało się we wtorek Państwo Islamskie (IS). W środę minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski poinformował w RMF FM, że w zamachu zginęło dwoje Polaków.