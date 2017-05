Śmierć Polki w Egipcie. Minister Zbigniew Ziobro interweniuje

"Prosiłem dziś o wsparcie ministra Waszczykowskiego, który zaangażował się w pomoc dyplomatyczną, aby umożliwić nam skuteczniejsze realizowanie zadań ws. śmierci Polki na terenie Egiptu" - powiedział podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro.

"Wydałem zalecenie, aby w sposób szczególny traktować sprawy związane z handlem ludźmi, przestępstwami o charakterze seksualnym" - podkreślił Ziobro. Dodał także, że na ten moment nie można przesądzać, jak zginęła Magdalena Ż.

Ziobro wskazał także, że zakończyła się sekcja zwłok Magdaleny Ż., brali w niej udział polski prokurator i biegły, którzy udali się do Egiptu. Dodał, że polska prokuratura ma już wstępne wyniki sekcji, nie ujawnił jednak żadnych szczegółów.

"W tej sprawie prokuratura rozpoczęła, zaraz po uzyskaniu informacji o tej tragicznej śmierci, intensywne czynności. Do Egiptu w dniu wczorajszym pojechał prokurator prowadzący śledztwo i biegły z zakresu medycyny sądowej; brali udział w sekcji zwłok i mamy informację, że została ona zakończona. Zostaliśmy poinformowani o wstępnych ustaleniach. Nie jest naszym zadaniem jednak, by na tym etapie przekazywać ustalenia, które będą przedmiotem dalszych weryfikacji" - powiedział.

Dodał, że śledczy biorą pod kilka wersji okoliczności śmierci kobiety. "W tej sprawie - mogę zapewnić - będziemy działać profesjonalnie" - powiedział.

Śledztwo ws. śmierci kobiety - wstępnie w kierunku zabójstwa - prowadzi Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Według wstępnych ustaleń, pochodząca z Bogatyni, a zamieszkała we Wrocławiu 27-letnia Magdalena Ż. 25 kwietnia poleciała do kurortu Marsa Alam w ramach wycieczki wykupionej w jednym z krajowych biur podróży. Polka miała jechać na wycieczkę do Egiptu ze swoim partnerem, ostatecznie jednak pojechała sama. Pozostawali w kontakcie telefonicznym. Po dwóch dniach partnera kobiety zaniepokoiło jej zachowanie; w porozumieniu z touroperatorem zaplanował jej wcześniejszy powrót do kraju. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia kobieta trafiła do miejscowego szpitala. W tym samym czasie do Egiptu przyjechał jej znajomy, aby zabrać ją do Polski. W szpitalu w niedzielę dowiedział się, że kobieta nie żyje. Poinformowano go, że zmarła w wyniku obrażeń doznanych na skutek upadku z wysokości, z pierwszego lub drugiego piętra szpitala, w którym przebywała uprzednio w miejscowości Marsa-Alam. Rodzina Polki złożyła do Prokuratury Krajowej wniosek z prośbą o objęcie nadzorem śledztwa w tej sprawie.