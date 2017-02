Smog nad Polską. Najgorsza sytuacja na południu

Smog nie przestaje truć Polaków. Najgorsza sytuacja jest dziś przede wszystkim na południu Polski, niewiele lepiej jest też w regionach centralnych. Jakoś powietrza jako "bardzo zła" lub "zła" została określona między innymi w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy. W stolicy Małopolski można dziś korzystać z darmowej komunikacji miejskiej.

Zdjęcie Smog nad budynkiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Aktualny stan powietrza w poszczególnych miejscowościach w Polsce możesz sprawdzić TUTAJ

Bieżące dane pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można zobaczyć TUTAJ

Dane dla Polski dotyczące smogu są zatrważające. Od początku roku już 16 polskich miast przewyższyło dopuszczalny, roczny limit dni z przekroczeniem norm jakości powietrza. Czarną listę otwierają: Kraków, Nowy Targ i Wodzisław Śląski, których mieszkańcy przez 41 spośród 46 dni nowego roku oddychali zanieczyszczonym powietrzem. Na kolejnych miejscach są: Zabrze, Tarnów, Nowy Sącz i Nowa Ruda.

Polska Zielona Sieć podaje, że w smogowej czołówce znajduje się osiem miast z woj. śląskiego, pięć z woj. małopolskiego oraz po jednej miejscowości z województw: opolskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. W innych miastach nie jest dużo lepiej, do przekroczenia limitu 35 dni zbliżają się także np. Olesno, Kędzierzyn-Koźle i Dąbrowa Górnicza, Mielec (35 dni), Wrocław, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Ząbkowice Śląskie (34 dni), Zakopane, Opole, Kalisz (33 dni), Warszawa (31 dni) oraz Poznań (28).

Ostatnie dni mocno dały się we znaki Polakom. W wielu miastach obowiązywał najwyższy poziom alertu, bo jakość powietrza określana była jako "bardzo zła" lub "zła". Nadciągający do Polski front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu i wiatr, daje nadzieję, na to, że sytuacja w końcu się poprawi. Na razie jednak w wielu regionach - zwłaszcza na południu oraz w centrum Polski - stan podwyższonego alarmu nadal obowiązuje i mieszkańcy są skazani na wdychanie trującego smogu.





Siarka, metale ciężkie, toksyczne chemiczne związki organiczne

Przypomnijmy, że dopuszczalna średnia dobowa norma emisji pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Przekroczenie wartości progowej 200 mikrogramów na metr sześcienny musi być podane do publicznej wiadomości, z kolei przekroczenie 300 mikrogramów na metr sześcienny oznacza stan alarmowy. Należy wówczas ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.



Jak się zabezpieczyć?

Jeśli musimy wyjść z domu, warto zaopatrzyć się w maski przeciwpyłowe. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, czyli dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń; ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, a osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Darmowa komunikacja

W związku z bardzo złym stanem powietrza w Krakowie wprowadzono darmową komunikację miejską.Z usługi można skorzystać na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Co istotne, dokument nie musi być wystawiony imiennie na osobę, która się nim legitymuje w trakcie kontroli biletów.

Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.