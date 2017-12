Sondaż: Caritas i Owsiak najbardziej znani z dobroczynności

Caritas to najlepiej znana organizacja dobroczynna - zna ją i potrafi wymienić jej nazwę 63 proc. badanych przez Kantar Public. Na drugim miejscu jest WOŚP (49 proc.). Najbardziej rozpoznawany lider organizacji dobroczynnych to Jerzy Owsiak (95%), po nim - Anna Dymna (81 proc.)

Zdjęcie Jurek Owsiak /AKPA

Według najnowszego sondażu najlepiej znaną organizacją dobroczynną w Polsce jest niezmiennie od kilku lat Caritas. Spontanicznie w pierwszej kolejności wspomina o tej organizacji 37 proc. badanych, a zna i potrafi wymienić jej nazwę niemal dwie trzecie Polaków - 63 proc.



W drugiej kolejności najczęściej wymieniana jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak zauważają autorzy sondażu znajomość WOŚP stopniowo rosła od 2012 roku, jednak w ostatnim pomiarze - w porównaniu do badania realizowanego wiosną 2017 roku - odnotowano spadek o 11 punktów procentowych (z 60 do 49 proc.).

Polacy pamiętają też o Polskim Czerwonym Krzyżu (34 proc.) oraz Fundacji TVN (25 proc.), jednej czwartej pytanych znana jest również Fundacja Polsat (24 proc.) oraz Stowarzyszenie Wiosna i organizowane przez nie akcje, w tym przede wszystkim Szlachetna Paczka, którą w grudniu 2017 roku wymieniło 21 proc. Polaków. Polską Akcję Humanitarną wymienia 12 proc., UNICEF - 9 proc., a Wioski Dziecięce SOS - 6 proc. badanych.



Najbardziej znani liderzy

14 proc. ankietowanych poproszonych o podanie nazwy jakiejś organizacji dobroczynnej odpowiedziało, że nie potrafi wymienić lub nie zna żadnej organizacji charytatywnej.

Także po raz kolejny najbardziej rozpoznawanym liderem organizacji dobroczynnych okazał się Jerzy Owsiak, założyciel i prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (95 proc.) Spontanicznie jego nazwisko potrafi wymienić dwie trzecie (65 proc.) Polaków.

W drugiej kolejności najlepiej rozpoznawana jest Anna Dymna - założycielka oraz prezes fundacji "Mimo wszystko". Rozpoznaje ją 81 proc. Polaków, w tym 27 proc. spontanicznie wymienia jej nazwisko.

Na trzecim miejscu wśród najbardziej rozpoznawanych liderów jest Ewa Błaszczyk, założycielka fundacji "Akogo?", którą rozpoznaje trzy czwarte (73 proc.) badanych. Autorzy sondażu zauważają, że i Anna Dymna, i Ewa Błaszczyk, są zdecydowanie bardziej znane niż same organizacje, dla których pracują.



Caritas znany starszemu pokoleniu

Trzy piąte (62 proc.) Polaków kojarzy z działalnością dobroczynną również Janinę Ochojską, a niemal połowa (47 proc.) - Bożenę Walter. Nieco rzadziej z działalnością dobroczynną łączone są nazwiska Jaśka Meli (36 proc.) oraz ks. Jacka Stryczka (32 proc.). W stosunku do badania z grudnia 2014 roku spadła popularność Bożeny Walter (z 44 do 36 proc.) oraz Jaśka Meli (z 38 do 31 proc.). Nieco częściej natomiast z działalnością charytatywną kojarzony jest ks. Jacek Stryczek (z 22 do 25 proc.).

Według autorów sondażu Polacy nie mają większych trudności z wymienieniem organizacji dobroczynnych. Zdecydowana większość (86 proc.) zna, choćby ze słyszenia, jakąś organizację charytatywną. Dla starszego pokolenia organizacje niosące pomoc innym ludziom to przede wszystkim Caritas czy Polski Czerwony Krzyż; młodzi najczęściej myślą o WOŚP.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-13 grudnia 2017 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1051 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat, drogą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).