Sondaż CBOS: Polacy ocenili rząd Beaty Szydło

Na początku lutego zwolennikami rządu Beaty Szydło było 37 proc. badanych, przeciwnicy to 33 proc., 26 proc. wyraziło obojętność wobec gabinetu - wynika z sondażu CBOS. 46 proc. jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Beata Szydło, 40 proc. to osoby niezadowolone, 14 proc. nie ma zdania.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /AFP

Jak podkreśla CBOS stosunek Polaków do rządu Beaty Szydło od dłuższego czasu pozostaje na stabilnym poziomie. Nadal największa grupa badanych określa się jako jego zwolennicy (37 proc., tyle samo co w listopadzie i grudniu 2016 roku, od stycznia br. spadek o 2 punkty procentowe). Do przeciwników rządu zalicza się 33 proc. respondentów, od stycznia wzrost o 1 punkt). Obojętność wobec gabinetu deklaruje 26 proc. (bez zmian), 4 proc. nie potrafi określić swojego stosunku do urzędującego gabinetu (wzrost o 1 punkt).

W porównaniu ze styczniem nieco poprawiły się notowania premier Beaty Szydło - obecnie odsetek osób deklarujących zadowolenie, że stoi ona na czele rządu, jest najwyższy od jego powołania (46 proc., od ubiegłego miesiąca wzrost o 1 punkt procentowy). Niezadowolenie z tego, że premierem jest Beata Szydło, wyraża obecnie 40 proc. badanych, od stycznia spadek o 2 punkty), 14 proc. (wzrost o 1 punkt) nie potrafi określić swojego stosunku do szefowej rządu.

49 proc. badanych dobrze ocenia wyniki dotychczasowej działalności rządu premier Beaty Szydło (od stycznia spadek o 1 punkt procentowy), 37 proc. ocenia je negatywnie (spadek o 2 punkty). Według CBOS, zmiana ocen wyników działalności obecnego rządu polega przede wszystkim na wzroście odsetka respondentów, którzy nie potrafią zająć jednoznacznego stanowiska w tej kwestii (14 proc, od stycznia wzrost o 3 punkty).

45 proc. badanych (od stycznia spadek o 2 punkty procentowe) uważa, że polityka rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej, a 43 proc (bez zmian) taką szansę dostrzega. W porównaniu z poprzednim miesiącem nieco zwiększyła się grupa badanych niepotrafiących ocenić działań rządu w sferze gospodarki (wzrost z 10 proc. do 12 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2-9 lutego 2017 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.