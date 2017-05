Sondaż dla se.pl i Nowa TV: PO blisko PiS, zyskuje SLD

Platforma Obywatelska traci dwa punkty procentowe do Prawa i Sprawiedliwości - wynika z najnowszego sondażu dla "Super Expressu" i Nowa TV. Na duże poparcie może liczyć lewica.

Zdjęcie Włodzimierz Czarzasty, lider SLD /East News

Według sondażu, przeprowadzonego na zlecenie internetowego wydania "Super Expressu" i Nowa TV, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na największe poparcie. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 30 proc. respondentów.

Reklama

Blisko partii rządzącej trzyma się Platforma Obywatelska, która w najbliższych wyborach parlamentarnych mogłaby liczyć na 28 proc. poparcia.



Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy partie - Kukiz '15 (13 proc.), SLD (10 proc.) i Nowoczesna (8 proc.). Progu wyborczego nie osiągnęłyby: PSL (4 proc.), Razem (4 proc.) i Wolność (3 proc.).



W najnowszym sondażu dziwi relatywnie wysokie poparcie dla SLD. W innych badaniach partia Włodzimierza Czarzastego znajduje się na granicy progu wyborczego.



To nie jedyny sondaż w ostatnim czasie. Dwa tygodnie temu, w badaniu wykonanym na zlecenie TVN przez Kantar Millward Brown SA, 31 proc. respondentów wyraziło chęć zagłosowania na PO, a 29 proc. na PiS. Był to pierwszy sondaż od czasu wygrania wyborów przez partię Kaczyńskiego, w którym PiS nie prowadził.



Kilka dni później Kantar Public przeprowadził badania na zlecenie TVP Info. Tam proporcje były odwrotne - PiS (31 proc.) był przed PO (29 proc.). W sondażu dla TVP poza Sejmem wylądowałaby Nowoczesna.



Badania zlecone przez se.pl i Nowa TV przeprowadził Instytut Badań Pollster.



Więcej w poniedziałkowym wydaniu "Super Expressu".