Sondaż: Kto najlepszym prezydentem III RP?

Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem III RP - wynika z sondażu SW Research dla portalu rp.pl. Aleksander Kwaśniewski z dużą przewagą pokonał drugiego w zestawieniu Andrzeja Dudę.

Zdaniem 36,2 proc. badanych Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem III RP. Oznacza to, że uważa tak więcej niż co trzeci badany. Kwaśniewski był prezydentem RP w latach 1995-2005.

Na drugim miejscu znalazł się obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda z 11,9 proc. poparcia. Tuż za nim uplasował się Lech Kaczyński z bardzo niewielką stratą (11,7 proc.). Kaczyński pełnił urząd prezydenta w latach 2005-2010, a Duda urzęduje od 2015 roku.



Czwarte miejsce przypadło Lechowi Wałęsie, który uzyskał 7,8 proc. Wałęsa pełnił najważniejszy urząd w państwie od 1990 do 1995 roku.



Na piątej pozycji uplasował się z kolei Bronisław Komorowski, który uzyskał niecałe 5 proc. głosów (4,8). Komorowski piastował funkcję prezydenta w latach 2010-2015.



Na ostatnim miejscu znalazł się generał Wojciech Jaruzelski, który pełnił urząd od 1989 do 1990 roku. Zdobył 1,9 proc. głosów.



Co ciekawe, aż 25,6 proc. badanych nie potrafiło wskazać swojego faworyta - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl.