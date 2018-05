Specjalna komisja wyjaśni przyczyny wypadku w Zofiówce

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Adam Mirek zapowiedział powołanie specjalnej komisji, która będzie wyjaśniała przyczyny i okoliczności sobotniego wstrząsu w kopalni Zofiówka. W kopalni od sobotniego przedpołudnia trwa akcja ratunkowa, pod ziemią jest wciąż pięciu górników.

Zdjęcie Kopalnia Zofiówka /Dominik Gajda /Reporter

Mirek wstępnie ocenił, że akcja jest prowadzona i nadzorowana prawidłowo. "Ponieważ skala tego zdarzenia, skala zniszczeń jest na tyle duża, już podjąłem decyzję, że będę powoływał specjalną komisję techniczną, jak to już wielokrotnie robiliśmy w tego typu przypadkach" - powiedział prezes Mirek podczas konferencji prasowej w kopalni.

Reklama

Komisja ma być formalnie powołana w poniedziałek. Oceni ona przyczyny wypadku, przebieg akcji ratowniczej, a także czy rejon wstrząsu nie musi zostać wyłączony z wydobycia. Specjaliści przeanalizują, na ile wstrząs miał wpływ na późniejsze wydzielanie się do wyrobisk metanu, i czy w związku z tym możliwe jest bezpieczne prowadzenie prac w tym rejonie.

"Faktem jest, że po tak silnym wstrząsie ten rejon jest odprężony i przez jakiś czas, zanim górotwór skumuluje odpowiednią energię, żeby ją oddać, jest okres ciszy, gdzie roboty można prowadzić" - wyjaśnił prezes, zastrzegając, że będzie to dopiero podlegało ocenie specjalistów z komisji.

"Wiem, jestem przekonany, że będą to ludzie, którzy znają się na geomechanice, na górnictwie, na tąpaniach" - oświadczył.

Akcja prowadzona prawidłowo

Prezes WUG ocenił, że akcja ratownicza prowadzona jest prawidłowo. Pod ziemią działa, na zmianę, 17 zastępów ratowniczych.

"Na ten moment widzimy, że akcja jest prowadzona w takich warunkach, w takim natężeniu i w takim zaangażowaniu, że ja na razie nie widzę nieprawidłowości" - podkreślił i zastrzegł, że przyczyny i okoliczności wyjaśni komisja WUG.

"To wyrobisko, przy tak dużym wstrząsie, daje nadzieję, że nie całe jest zawalone, że będzie możliwość przejścia, a nie przebierania tego wyrobiska" - ocenił prezes, zaznaczając że okaże się to dopiero na późniejszym etapie akcji.

Mirek zaznaczył, że obydwa przodki, w pobliżu których doszło do wstrząsu, były drążone w warunkach strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami. W takich miejscach może przebywać równocześnie tylko ośmiu pracowników.

Wstrząs regionalny

"Ten wstrząs, ze względu na skalę, wielkość, siłę - prawie 3,5 stopnia w skali Richtera -można określić jako wstrząs regionalny (...) Takie wstrząsy niestety co jakiś czas w górnictwie się zdarzają. One są najtrudniejsze do przewidzenia" - wyjaśnił Mirek.

Prezes wstępnie ocenia, że można go łączyć z przebiegającymi w tym rejonie uskokami.

Do wstrząsu w kopalni Zofiówka, o sile ok. 3,42 stopnia w skali Richtera, doszło w sobotę ok. godz. 11. Pod ziemią było w tym czasie ok. 250 górników. Siedmiu zaginionych pracowało w 11-osobowej brygadzie przy drążeniu nowego chodnika. Czterem osobom udało się ewakuować, siedmiu górników zostało pod ziemią - dwóch odnaleziono, trzeci jest przygnieciony; nadal trwają poszukiwania czterech innych.

Kolejne informacje o przebiegu akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka mają być podane w niedzielę około ósmej rano.