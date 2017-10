"Niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest zagrożona" - ocenił sprawozdawca ONZ Diego Garcia-Sayan. Według niego, to efekt zmian podejmowanych przez władze po wyborach w 2015 r. "Polska wyjaśnia wszystkie wątpliwości organizacjom międzynarodowym" - odpowiada szef MSZ Witold Waszczykowski.

Zdjęcie Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności Sędziów, Prawników i Adwokatów Diego Garcia-Sayan /Krystian Maj /FORUM

Specjalny sprawozdawca ONZ przebywa w Polsce od poniedziałku. Jego wizyta odbywa się na zaproszenie polskich władz, które wystosowano w ubiegłym roku. Podsumował ją na konferencji w Warszawie.

Reklama

"Zgodnie z moją opinią niezależność wymiaru sprawiedliwości i inne podstawowe standardy demokracji, jak praworządność są dziś w Polsce zagrożone" - powiedział w piątek Garcia-Sayan, na konferencji prasowej, podsumowując swoją wizytę w Polsce.

"Reformy podjęte przez rząd, które miały stanowić lekarstwo na daną sytuację, wyglądają znacznie gorzej niż sama choroba, która dotknęła wymiar sprawiedliwości" - uznał specjalny sprawozdawca.

Ocenił, że zmiany w sądownictwie, przygotowane przez rząd i większość rządzącą po wyborach parlamentarnych w 2015 r., "podważają rolę, niezależność i zasadę trójpodziału władzy". "Nastąpił atak na wymiar sprawiedliwości" - dodał.

Rozmowy "za zamkniętymi drzwiami"

Garcia-Sayan skrytykował również to, że projekty ustaw o SN i KRS przedstawione przez prezydenta dyskutowane są "za zamkniętymi drzwiami". Nawiązał w ten sposób do rozmów prowadzonych przez prezydenta Andrzeja Dudę i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Trudno zrozumieć, że w obywatelskim społeczeństwie, tak ważne zmiany dla społeczeństwa dyskutowane są poza opinią publiczną. Powinny one podlegać otwartej, transparentnej debacie" - mówił. Apelował do polskich władz o włączanie kolejnych instytucji do dyskusji na ten temat.

TK "pierwszą ofiarą zmian"

W jego ocenie "pierwszą ofiarą zmian" jest Trybunał Konstytucyjny. Jak mówił, doprowadziły one do osłabienia niezależności i legitymizacji Trybunału.

Komentarz szefa MSZ

Pytany o stanowisko przedstawione przez Garcię-Sayana szef MSZ Witold Waszczykowski zwrócił uwagę, że "przecież reformy jeszcze nie ma".

"Wszystkie nieprawidłowości czy wątpliwości wyjaśniliśmy. Każdy list, jaki przyszedł do Polski, spotkał się z odpowiedzią" - dodał minister.

Zaznaczył, że za przygotowanie reformy wymiaru sprawiedliwości "nie jest odpowiedzialne MSZ".

Garcia-Sayan rozmawiał w Polsce m.in. z przedstawicielami resortów spraw zagranicznych i sprawiedliwości, prezydenckiej kancelarii, sędziami, rzecznikiem praw obywatelskich. Jak zapowiedział, w czerwcu 2018 r. przedstawi całościowy raport Radzie Praw Człowieka ONZ w Genewie.

Magdalena Cedro, Marceli Sommer