Spektakularna akcja CBŚP. Uwolniono Polkę porwaną w RPA

Spektakularna akcja Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak dowiedzieli się dziennikarze śledczy RMF FM, we współpracy z funkcjonariuszami z Republiki Południowej Afryki udało się uwolnić Polkę porwaną w tym kraju.

Wiadomo, że akcja była bardzo skomplikowana i trwała kilka dni.

Nieznani sprawcy porwali obywatelkę Polski, gdy ta przebywała w RPA. Wiadomo, że napastnicy zażądali okupu.



W sprawę od razu włączyli się polscy funkcjonariusze. Współpraca z policją w RPA zakończyła się sukcesem - kobietę uwolniono i wróciła już do kraju.

Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że nikt nie został poszkodowany.

Komendant Główny Policji o kulisach operacji

"Działania funkcjonariuszy CBŚP w porozumieniu z policjantami z RPA doprowadziły do uwolnienia porwanej Polki. Nasza obywatelka w dniu wczorajszym bezpiecznie powróciła do naszego kraju - potwierdził szef KGP Jarosław Szymczyk.



Zgodnie z relacją przedstawioną przez Szymczyka, Polka po przybyciu do RPA została pozbawiona wolności, a za jej uwolnienie zażądano okupu w wysokości 2 mln euro.



"Ta informacja trafiła niezwłocznie do Centralnego Biura Śledczego Policji, uruchomiono współpracę z innymi służbami w naszym kraju, ale przede wszystkim uruchomiono współpracę międzynarodową poprzez kanał interpolowski, europolowski, a także zaangażowanie bezpośrednie policji brytyjskiej, a także FBI. Z pomocą tych wszystkich instytucji staraliśmy się dotrzeć do policji w RPA i podjąć szybkie i skuteczne działania zmierzające do uwolnienia naszej obywatelki" - mówił komendant główny policji.



Jak zaznaczył, w efekcie kontaktu nawiązanego z przedstawicielami RPA podjęto decyzję o wysłaniu do tego państwa dwóch policjantów CBŚP, którzy podjęli "bezpośrednią współpracę z tamtejszą policją". "Po dwóch dniach udało się uwolnić naszą obywatelkę i ustalić osoby, które dokonały jej porwania, uprowadzenia i żądały okupu" - dodał Szymczyk.



Zdjęcie Konferencja prasowa szefa policji, ministra spraw wewnętrznych i premiera / Jacek Turczyk / PAP

Przetrzymywana i brutalnie traktowana

Według szefa KGP, porwana Polka "była przetrzymywana w bardzo trudnych warunkach" i "bardzo brutalnie traktowana". "Przystawiano jej pistolet do głowy, zmuszając do wykonywania telefonów do syna i żądania przyspieszenia transakcji finansowej" - doprecyzował komendant główny policji.



Jak zauważył, wagę sprawy pokazuje fakt, że rocznie na terytorium RPA "dochodzi do około 10 tys. uprowadzeń dla okupu" i "w wielu przypadkach osoby uprowadzone do tej pory nie zostały odnalezione".



"Niebezpieczeństwo naprawdę było ogromne, ale cieszymy się niezmiernie, że (...) nasza rodaczka jest już w Polsce, jest bezpieczna wśród swoich bliskich" - podkreślił Szymczyk.



