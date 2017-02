Spełnili siedem tysięcy marzeń dzieci

14-letni Filip, podopieczny Fundacji Mam Marzenie, chciał polecieć na tygodniową wycieczkę do Hiszpanii. Jego marzenie udało się spełnić i chłopiec na początku lutego spędził siedem dni na Teneryfie. W ten właśnie sposób Fundacja Mam Marzenie spełniła 7000. marzenie.

Zdjęcie Fundacja Mam Marzenie spełniła 7000. marzenie! Filip, podopieczny fundacji, spędził tydzień na Teneryfie /materiały prasowe

Fundacja Mam Marzenie spełnia pragnienia dzieci w wieku 3 - 18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu.



Jednym z podopiecznych fundacji, którego marzenie udało się spełnić jest 14-letni Filip. Jego największym pragnieniem była tygodniowa wycieczka do Hiszpanii. Na początku lutego jego marzenie spełniło się. Wraz ze swoją mamą, chłopiec spędził siedem wspaniałych i ciepłych dni na Teneryfie. Marzenie było szczególne: to już 7000. marzenie, które udało się spełnić Fundacji Mam Marzenie przez trzynaście lat działalności w Polsce.

- Filip wrócił z wyjazdu zmęczony, ale niezwykle szczęśliwy. Chłopiec po powrocie do domu opowiada o podróży samolotem, pięknych widokach, także tych roztaczających się z wulkanu. Filip pasjonuje się przyrodą, więc był pod ogromnym wrażeniem delfinów i innych zwierząt żyjących na wyspie. Oglądał orki i codziennie kąpał się w basenach i oceanie. Z punktu widzenia wolontariusza to niesamowite zobaczyć radość na twarzy Marzyciela, słuchać opowieści o tym, co danego dnia najbardziej zachwyca dziecko. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w realizacji marzenia Filipa, w szczególności firmie Itaka, która w znacznej mierze przyczyniła się do spełnienia tego marzenia - mówi Joanna Grzybiak, wolontariuszka gorzowskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie.