Spór o KRS. Rządzący idą na ustępstwo

Wiceszef MS Marcin Warchoł złożył pisemnie w sejmowej komisji poprawkę dającą prawo zgłaszania Sejmowi sędziów - kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa - stowarzyszeniom lub grupom sędziów i prokuratorów oraz władzom korporacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej.

Zdjęcie Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł /Michał Szalast /PAP

We wtorek komisja sprawiedliwości i praw człowieka obraduje nad rządowym projektem noweli ustawy o KRS. Przewiduje on m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami - ich następców wybrałby Sejm

W sobotę, podczas Kongresu Prawników Polskich, Warchoł zapowiedział poprawkę do projektu - sędziów jako kandydatów do KRS mogłyby zgłaszać marszałkowi Sejmowi stowarzyszenia sędziów lub prokuratorów, a także grupy co najmniej 20 sędziów lub prokuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna.

We wtorek Warchoł złożył komisji poprawki na piśmie. Główna poprawka oznacza uzupełnienie dotychczasowego zapisu projektu, że kandydatów na członka KRS marszałkowi Sejmu zgłaszają Prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów. Zgodnie z poprawką, Prezydium Sejmu lub 50 posłów będzie mogło wybierać zgłaszanych przez siebie kandydatów wyłącznie spośród sędziów zarekomendowanych przez środowiska prawnicze.

"Bez nich reforma skończy się fiaskiem"

Wcześniej Marcin Święcicki (PO) wniósł by komisja na rok przerwała prace nad całą nowelą. Uzasadnił to m.in. negatywnymi opiniami o projekcie oraz sprzeciwem większości środowisk sędziowskich i prawniczych. "Bez nich reforma skończy się fiaskiem" - dowodził. Powołał się na uchwałę Kongresu Prawników Polskich o powołaniu społecznej komisji kodyfikacyjnej, której zadaniem ma być opracowanie projektów ustaw co do sądownictwa. Wniosek ten przepadł w głosowaniu.

Jeśli komisja zakończy prace nad projektem, wróci on na plenarne obrady Izby w tym tygodniu.

"Uważam, że nie powinno wprowadzać się takich rozwiązań jak wygaszenie kadencji członków KRS przed upływem konstytucyjnego terminu zakończenia tej kadencji" - mówił 5 maja prezydent Andrzej Duda.