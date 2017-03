Spór o repolonizację mediów. "Kompleksy i obsesje"

Wiceszefowa sejmowej komisji kultury Katarzyna Śledzińska-Katarasińska (PO) obawia się, że zapowiadana dekoncentracja kapitału na rynku mediów może doprowadzić do zastąpienia jednego kapitału drugim. Dziennikarz musi mieć możliwość wyboru linii programowej - mówiła w środę. Na zarzuty posłanki, odpowiadała Elżbieta Kruk z Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodnicząca komisji Elżbieta Kruk i wiceprzewodnicząca Anna Sobecka podczas posiedzenia sejmowej Komisji kultury i środków przekazu

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wicepremier, minister kultury Piotr Gliński mówił m.in., że brak uregulowania kwestii nadmiernej koncentracji kapitałowej i pluralizmu na rynku medialnym to wielkie zaniedbanie III RP. Dodał, że chce przedstawić projekt w tej sprawie do połowy tego roku.

Śledzińska-Katarasińska powiedziała, że rodzi się pytanie, czy chodzi o dekoncentrację kapitału, czy o to, by skoncentrować kapitał, ale w innych rękach - czy rynek medialny ma być "finansowany przez SKOK-i, państwo bezpośrednio, czy fundacje Lux Veritatis".

Podkreśliła, że zapowiadane przepisy muszą "być jednakowe dla wszystkich". "Nie chodzi o zastąpienie jednego kapitału drugim, o taką zmianę prawa prasowego, żeby dziennikarz stracił możliwość wyboru. Musi mieć możliwość wyboru linii programowej, z którą chce się identyfikować" - zaznaczyła wiceszefowa komisji kultury.

Odniosła się do relacji Telewizji Polskiej z wyboru szefa Rady Europejskiej, w której - zaznaczyła - "zwycięzcą był polski rząd a przegranym Donald Tusk". Dodała, że w instrukcji szefa niemiecko-szwajcarskiego koncernu Ringier Axel Springer dla polskich dziennikarzy pracujących w tym wydawnictwie przedstawiono odmienne stanowisko.

Śledzińska-Katarasińska zwróciła się do MSZ, by "przestało grać kartą niemiecką". "Nie widzę powodu, byśmy mieli takie kompleksy i takie obsesje" - dodała.

Na te słowa zareagowała szefowa komisji kultury Elżbieta Kruk (PiS): "Proszę nie mówić o fobiach, o walce - mówimy o faktach". Podkreśliła, że 80 proc. prasy drukowanej w Polsce należy do kapitału zagranicznego. "To ewenement na skalę światową, występowały takie zjawiska w krajach kolonialnych" - zaznaczyła. "Jeśli mówimy o kompleksach to tylko wtedy, kiedy Polak godzi się, by jego państwo miało status kolonialny" - podkreśliła Kruk.

Śledzińska-Katarasińska pytała o dowody na to, że nawet jeśli koncentracja kapitału niemieckiego jest, to jest ona sprzeczna z polską racją stanu.