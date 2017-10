Spotkanie ministrów z protestującymi zakończone niepowodzeniem

- W tym momencie nie widzimy już powodów do protestów. A rozszerzanie ich budzi co najmniej zdziwienie - powiedział po spotkaniu z przedstawicielami zawodów medycznych minister Henryk Kowalczyk. Protestujący rezydenci do piątku mają się zastanowić czy wezmą udział w pracach rządowego zespołu do spraw ich postulatów.

Zdjęcie Henryk Kowalczyk i Konstanty Radziwiłł /Paweł Supernak /PAP

W rektoracie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zakończyło się spotkanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z delegacją głodujących lekarzy-rezydentów. Protestujący chcą między innymi podwyżek płac oraz podwyższenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8 procent PKB w ciągu 3 lat.



Reklama

"Państwo mają się zastanowić do jutra czy w tej sytuacji wejść do zespołu który powołał minister zdrowia i zawiesić czy zakończyć tę formę akcji protestacyjnej. Na tym etapie ta decyzje nie została podjęta chcą się naradzić" - powiedział po spotkaniu z rezydentami Kowalczyk.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy, który zakłada, że do 2025 roku te wydatki stopniowo wzrosną do 6 procent PKB.

"Bardzo chętnie byśmy chcieli, by na służbę zdrowia było na przykład 8 proc. a nie 6. By było tak natychmiast, a nie za kilka lat. Musimy jednak popatrzeć na to wszystko rozsądnie, z uwzględnieniem budżetu" - powiedział po spotkaniu minister Kowalczyk.

"Nie widzimy powodów do protestów. Rozszerzanie ich budzi co najmniej zdziwienie. Miejmy nadzieję, że refleksja przyjdzie dziś wieczorem lub jutro rano" - dodał minister.

Mniej do powiedzenia mieli z kolei lekarze rezydenci. Ich oświadczenie było krótkie.



"Po tych rozmowach słowem kluczowym jest czas. Czas dojścia do naszego postulatu 6,8 proc. PKB jest punktem spornym. 2020 rok to dla nas za późno. Jutro, o godz. 12, odbędzie się kolejna konferencja prasowa" - powiedzieli przedstawiciele protestujących.