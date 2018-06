Spotkanie Młodych w Lednicy. Przejście przez Bramę-Rybę

Przejście przez Bramę-Rybę w geście wyboru Chrystusa zwieńczyło w nocy z soboty na niedzielę XXII Spotkanie Młodych Lednica 2000. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem "Jestem", gościem Lednicy był prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w rozpoczęciu spotkania na Polach Lednickich /Jakub Kaczmarczyk /PAP

W tegorocznym spotkaniu na Polach Lednickich wzięło udział 85 tys. pielgrzymów z Polski i zagranicy. Przejście przez Bramę-Rybę to ostatni, rozpoczęty około północy element spotkania. Poprzedziła je adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa - wybór Chrystusa. W modlitwie uczestniczyły delegacje pielgrzymów m.in. z Niemiec, Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Kenii, Włoch, Libanu i Kanady.

Reklama

Istotnym elementem tegorocznego spotkania były wątki patriotyczne; z okazji rocznicy 100-lecia polskiej niepodległości uczestnicy Lednicy otrzymali w prezencie od prezydenta biało-czerwone flagi. "Zabierzcie je ze sobą do domu, miejcie je, szanujcie, o to proszę. Ale proszę też, żebyście ich używali. Żebyście te nasze biało-czerwone barwy, tak drogie, eksponowali wtedy, kiedy są ważne momenty dla was, dla naszej ojczyzny, dla naszej historii, dla naszej tożsamości. Także w tych momentach, w których się modlimy" - mówił prezydent do zgromadzonych.

Andrzej Duda wręczył organizatorom Lednicy kopię pierwszego zapisu tekstu pieśni "Bogurodzica". Przypomniał, że była ona przez pewien czas uważana za hymn i że polscy rycerze śpiewali ją ruszając do walki "w obronie ojczyzny, wiary, tradycji i wolności".

Prezydent przypomniał też postać zmarłego w 2015 roku założyciela ruchu lednickiego o. Jana Góry. "To, że tu przybywacie, ta wasza obecność to jest jego najpiękniejszy pomnik. Myślę, że piękniejszego nie mógłby sobie wyobrazić" - podkreślił.

Podczas spotkania pielgrzymi obmywali sobie wzajemnie nogi w geście bezinteresownej miłości bliźniego. Całowali też ziemię, naśladując gest Jana Pawła II. W trakcie tegorocznej Lednicy wspominany był jego wkład w polską wolność i jego nauka, by umieć być za tę wolność wdzięcznym.

Obecny na Lednicy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki przypomniał, że Jan Paweł II "uczył, że wolność jest darem i zadaniem, stawia przed człowiekiem wyzwania". Dodał, że "takie wyjątkowe wydarzenia jak Lednica pokazują, że ciągle jest dużo młodzieży, która ma kręgosłup".

Zgromadzonych na Polach Lednickich pozdrowił papież Franciszek. "Świętując na Lednicy stulecie odzyskania niepodległości waszej ojczyny, gestem jaki zwykł czynić św. Jan Paweł II, ucałujcie polską ziemię także w moim imieniu. Zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię" - powiedział w wyemitowanym na telebimach nagraniu.

Każdy pielgrzym wchodzący na Pola Lednickie otrzymywał, poza flagą od prezydenta, także "zwierciadło prawdziwego spojrzenia" służące do spotkania ze spojrzeniem Boga oraz świecę - symbol światła i pokoju.

Kolejne Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbędzie się 1 czerwca 2019 roku.