Spotkanie prezydenta Dudy z kanclerz Merkel

Zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z kanclerz Angelą Merkel. - To była ponad półgodzinna rozmowa w cztery oczy - poinformował po spotkaniu Krzysztof Szczerski, prezydencki minister.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda (L) i kanclerz Niemiec Angela Merkel (P) podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie /Jacek Turczyk /PAP

Jak poinformował Szczerski, niemiecka kanclerz Angela Merkel i prezydent Andrzej Duda rozmawiali o kwestiach relacji transatlantyckich, o tym jak budować więzi między Europą a USA po zmianach, jakie zaszły w Waszyngtonie. Poruszono też kwestię przyszłości Unii Europejskiej. - Rozmawiano o niezbędnych reformach, jakie są potrzebne, by Europa odzyskała zaufanie obywateli - relacjonował minister.

Kolejnym punktem rozmowy była Ukraina i kwestia rozwiązania toczącego się tam konfliktu.

"To są też trzy tematy, które w dużym stopniu także w Polsce są prowadzone przez aktywność pana prezydenta na arenie międzynarodowej - czyli bezpieczeństwo państwa, więzi atlantyckie oraz kwestia pokoju i bezpieczeństwa w polityce wschodniej. To są naturalne tematy" - powiedział prezydencki minister.

W tych wszystkich trzech kwestiach - potrzeby więzi atlantyckiej i znaczenia tej więzi dla bezpieczeństwa Europy, przyszłości Europy i reformy, by dawała możliwość odzyskania zaufania i dawania nowego impulsu rozwojowego dla gospodarski europejskiej oraz kwestii przyszłości Ukrainy, zwłaszcza sposobu rozwiązywania tego konfliktu - między Polską i Niemcami fundamentalnych różnic nie ma - taki wspólny wniosek mieli, według relacji Szczerskiego, sformułować po zakończeniu spotkania Duda i Merkel.

Merkel i Duda zakończyli rozmowę, powiedział Szczerski, z przekonaniem o tym, że potrzeba więcej tego typu spotkań i powinny być jak najczęstsze. "Pani kanclerz taką wolę też wyrażała i pan prezydent też, żeby to były regularne kontakty obojga przywódców" - dodał minister.





Rzecznik prezydenta Marek Magierowski informował wcześniej, że głównym tematem dzisiejszych rozmów Andrzeja Dudy z Angelą Merkel ma być przyszłość Unii Europejskiej, decyzje podejmowane przez Donalda Trumpa, Brexit, stosunki między Niemcami a Polską.

Po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą kanclerz Merkel udała się do ambasady niemieckiej w Warszawie, gdzie czekali na nią Grzegorz Schetyna, lider PO, i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL. Do tego spotkania doszło z inicjatywy niemieckiej. Zarówno Platforma Obywatelska, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe należą do Europejskiej Partii Ludowej (EPL), w skład której wchodzi też CDU - ugrupowanie kanclerz Merkel.

W godzinach wieczornych kanclerz odbędzie rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

