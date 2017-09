Sprawa prof. Królikowskiego. Prokurator Krajowy zabiera głos

O godz. 13:00 w Warszawie zaczął się briefing prasowy I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. Powodem zwołania konferencji jest szeroko komentowana w mediach sprawa prof. Michała Królikowskiego.

Zdjęcie Michał Królikowski /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Piątkowy briefing jest poświęcony postępowaniu prowadzonemu przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku, które dotyczy podejrzenia uszczupleń na rzecz Skarbu Państwa w kwocie prawie 700 milionów złotych z tytułu niezapłaconych należności publicznoprawnych - poinformowano.



Jak wskazał na początku konferencji Prokurator Krajowy, śledztwo jakie prowadzi prokuratura, "nie jest związane z Pałacem Prezydenckim" i zostało wszczęte w 2015 roku, czyli za rządów prokuratora Andrzeja Seremeta.



"W toku prac ustalono, że wykorzystywano rachunki bankowe kilku adwokatów" - wskazał Święczkowski. Dodał, że w czerwcu 2017 roku zablokowano pieniądze na kontach dwóch z nich. "6 lipca 2017 roku do CBA zadzwonił prof. Królikowski i poinformował, że na jego koncie znajduje się milion złotych od jednego z jego klientów pojawiających się w tej sprawie" - tłumaczył prokurator. Następnie, prof. Królikowski odmówił dostępu do wspomnianego konta - doprecyzował Święczkowski.



"Prokuratura dowiedziała się o tym 11 września" - powiedział Prokurator Krajowy. Święczkowski wskazał także, że "depozyt adwokacki" nie jest znany polskiej literze prawa i skrytykował taki sposób przyjmowania pieniędzy przez adwokatów.



"Pan Królikowski mógł przekazać te środki na cele prywatne - to będzie sprawdzane w toku śledztwa" - dodał.



"Pan mecenas wykorzystuje fakt, iż wspomagał prace pana prezydenta dla wypracowania własnej linii obrony" - zarzucił Królikowskiemu Prokurator Krajowy i zapewnił, że prokuratura będzie intensywnie prowadzić omawiane śledztwo.



Kilka razy powtórzył również, że działania PK nie są wymierzone w prezydenta Dudę.





Sprawa prof. Królikowskiego

Przypomnijmy, że w czwartek RMF donosiło, że prof. Królikowski - współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, który doradza mu przy przygotowaniu projektów ustaw o KRS i SN - znalazł się na celowniku prokuratury. Według radia, białostocka prokuratura rozpoczęła szczegółowe badanie powiązań prof. Królikowskiego ze spółką paliwową, która pojawiła się w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT. Działania te - jak podaje RMF FM - rozpoczęły się, gdy w mediach pojawiała się informacja, że to prof. Królikowski pomaga prezydentowi w przygotowaniu jego propozycji dot. reformy sądownictwa.

Pytany o te doniesienia mec. Królikowski wyraził w piątek, na antenie RMF FM, przekonanie, że to nie on jest "celem tej całej sprawy". Według niego, "cały ten zabieg" służy temu, by "zdyskredytować" Andrzeja Dudę - jako osobę, która przedstawi wiarygodną reformę sądownictwa.

Prof. Królikowski wyjaśnił, że sprawa toczy się od dwóch lat, a on w niej jest pełnomocnikiem od lutego 2017 r. "Klient jest przestraszony, że może być aresztowany, z aresztu można wyjść za poręczeniem majątkowym, w związku z tym deponuje u mnie środki - to jest legalny depozyt adwokacki, normalna procedura przewidziana w regulaminie wykonywania zawodu adwokata - deponuje środki na cele postępowania przygotowawczego, ja je przechowuję ale jestem, jak bank - muszę te pieniądze wydać na każde jego żądanie" - mówił prof. Królikowski. Wyjaśnił, że nie może ich przelać na dowolne konto. "Muszę je ulokować na specjalnym koncie, na którym nie ma moich pieniędzy" - dodał.

Zaznaczył, że kiedy dowiedział się od swojego klienta, że zdeponowane przez niego pieniądze mogą pochodzić z przestępstwa, jedyne, co mógł mu "zaproponować - chcąc polepszyć jego sytuację - to ujawnienie prokuraturze, że te pieniądze są". "Nie mogę obciążyć mojego klienta, nie mogę na niego donosić, nie mogę go zdradzić" - przekonywał mecenas.

Podkreślił, że prokuratora została poinformowana o pieniądzach, w momencie, w którym dowiedział się, że mogą one pochodzić z przestępstwa. "Informujemy CBŚ o tym - jeśli dobrze pamiętam - 5 lipca (...). Dzień później prokurator żąda ode mnie przekazania dowodów, które będą obciążać mojego klienta" - dodał.

Jak ocenił, prokurator ma do niego pretensje o to, że nie podał mu numeru rachunku, na którym te pieniądze są. "Powiedziałem, że posiadam profesjonalny depozyt" - powiedział mecenas. Zaznaczył również, że "z tajemnicy adwokackiej może go zwolnić tylko sąd, z tajemnicy obrończej - nikt".

Zapytany, dlaczego uważa, że ta sprawa jest polityczna, prof. Królikowski stwierdził, że wtedy, kiedy w mediach pojawiły się pierwsze informacje o tym, że bierze udział w pracach nad prezydenckimi projektami, skontaktowało się z nim CBŚ, że chce ponownie przesłuchać jego klienta ws. depozytu. Jak dodał, poinformowano go, że prokurator wydał dyspozycje, by jego również przesłuchać w zakresie, w którym - wyjaśnił - jest związany tajemnicą zawodową. "Co ważne, (prokurator generalny) nie występuje do sądu o to, żeby mnie z niej zwolnić" - podkreślił.

"Dalej jest przesłuchany mój klient - w środę w zeszłym tygodniu. Potem musi być sporządzona jakaś specjalna notatka na potrzeby Prokuratury Krajowej i dwa dni później pojawia się u mnie dziennikarz Newsweeka, który dysponuje dokumentem, czy kopią dokumentu, wyglądającego, jak część dokumentów z akt postępowania przygotowawczego" - mówił prof. Królikowski. Były to informacje - jak ocenił - wyglądające na "wiedzę z wewnątrz śledztwa", z prokuratury.

Dodał, że dziennikarz poinformował go również, że artykuł - razem z informacjami, w których był posiadaniu - ma ukazać się w poniedziałek, 25 września - tego samego dnia, kiedy prezydent planuje przedstawić swoje projekty ws. KRS i SN. Według prof. Królikowskiego miało to służyć temu, żeby go "zniszczyć" oraz - jak ponownie zaznaczył - "zdyskredytować" Andrzeja Dudę.

"Wyobrażam, sobie, że w poniedziałek, kiedy prezydent przedstawi na konferencji przygotowane przez siebie ustawy (o KRS i SN - PAP), podstawowe pytania będą takie: dlaczego zatrudnił - chociaż nie zatrudnił, bo robię wszystko społecznie i pro bono - ale dlaczego korzystał z usług przestępcy, żeby napisać ustawy o sądach" - stwierdził.

Według prof. Królikowskiego "bardzo prawdopodobne, że prokurator generalny (Zbigniew Ziobro) idzie na wojnę z prezydentem". Jak mówił, jeśli tak jest faktycznie, to może to wynikać "tylko z jednego powodu: chciał mieć przemożny wpływ na Sąd Najwyższy, na te ustawy, które pozwalałyby mu palcem stworzyć skład kadrowy SN". "Prezydent na to się nie zgodził" - zauważył.

Zapytany, czy Ziobro może działać w ramach "zemsty, odparł: "Emocje są rzeczą ludzką".