Stan zdrowia Polaków poprawia się, ale nie możemy dogonić Europy

Stan zdrowia Polaków poprawia się, ale wciąż nie możemy dogonić Europy - wynika z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania".

Polacy żyją coraz dłużej: kobiety średnio 82 lata - o 1,7 roku krócej niż wynosi średnia europejska, natomiast mężczyźni 74 lata - to o 4 lata krócej niż przeciętny Europejczyk.



Współautor raportu profesor Bogdan Wojtyniak wyjaśnia, że główną przyczyną śmierci Polaków są choroby układu krążenia. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby nasz stan zdrowia osiągnął średnią europejską. Szczególnie dotyczy to mężczyzn gorzej wykształconych, którzy dwukrotnie częściej, niż statystyczni Europejczycy umierają z powodu chorób układu krążenia.



W zakresie leczenia raka nie mamy znaczących postępów. Skutecznie udaje się zwalczyć zaledwie 43 procent nowotworów, co plasuje nasz kraj na przedostatnim miejscu w Europie, gorzej jest jedynie w Bułgarii - mówi profesor Magdalena Bielska-Lasota.



Autorzy raportu zwracają uwagę, że w zależności od regionu Polski notuje się różne statystyki dotyczące zgonów z powodu raka. Na przykład w województwie kujawsko-pomorskim umieralność z powodu nowotworów jest o 30 procent większa niż na Podkarpaciu, gdzie odsetek osób uzależnionych od tytoniu jest najniższy w kraju.



