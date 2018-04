Stanisław Piotrowicz o nowelizacji ustawy o SN

Sejmowa komisja sprawiedliwości rozpoczęła prace nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wpłynął on do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Proponowane zmiany dotyczą między innymi autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej czy trybu wyłaniania kandydatów na prezesów Sądu. Doprecyzowano także tryb powoływania ławników do spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy w składzie ławniczym.

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiS-u powiedział przed obradami komisji, że w nowelizacji ustawy chodzi przede wszystkim o dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości.



Przypomniał też, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zwleka ze zwołaniem posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Powiedział, że każdy sędzia jest funkcjonariuszem państwowym i ciążą na nim konkretne obowiązki - między innymi jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Poseł zaznaczył, że pierwsza prezes nie wywiązuje się z tego obowiązku, w związku z czym parlament nie może być bierny.



"Trzeba tak doprecyzować prawo, żeby działania bezprawne nie przynosiły takich efektów, o jakie chodzi Małgorzacie Gersdorf" - dodał.



Nowoczesna wystąpiła wczoraj z wnioskiem, by pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym odbyło się na sali plenarnej, a nie na posiedzeniu komisji sprawiedliwości. Jak wyjaśniła szefowa klubu Kamila-Gasiuk-Pihowicz, taki jest tryb postępowania z ustawami ustrojowymi.



Przewodniczący Stanisław Piotrowicz odpowiedział, że nie podziela jej punktu widzenia. Jego zdaniem, intencje opozycji są czytelne - chodzi o opóźnienie prac nad reformą sądownictwa.



Stanisław Piotrowicz zapowiedział, że jutro rano komisja sprawiedliwości zajmie się projektem nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która umożliwi publikację trzech rozstrzygnięć TK z marca, lipca i listopada 2016 roku. Zostaną one opatrzone komentarzem, że zostały wydane z naruszeniem obowiązującego prawa.