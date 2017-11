Stanisław Piotrowicz: W piątek spotkanie w sprawie prezydenckich projektów

- W piątek o godz. 12, w Pałacu Prezydenckim spotkam się wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą w sprawie prezydenckich projektów ustaw o KRS i SN - poinformował w czwartek PAP szef sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS).

Zdjęcie Stanisław Piotrowicz / Fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Informację o planowanym spotkaniu Muchy z Piotrowiczem potwierdził również rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. "To będzie drugie już spotkanie ministra z posłem, którzy ostatnio pracują nad uzgodnieniem poprawek, które klub PiS zamierza złożyć w Sejmie" - zaznaczył.

Rozmowy na "poziomie eksperckim"

Reklama

Po czterech spotkaniach prezydenta Andrzej Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, rozmowy o prezydenckich projektach zeszły na "poziom ekspercki". Ostatnia rozmowa, do której doszło 20 października, dotyczyła poprawek zaproponowanych przez PiS do prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS. Prezydent, który ma zastrzeżenia do części z nich, przekazał wówczas liderowi Prawa i Sprawiedliwości na piśmie swoje uwagi.

Pierwsze spotkanie wiceszefa Kancelarii Prezydenta z szefem komisji sprawiedliwości odbyło się w tej sprawie we wtorek, również w Pałacu Prezydenckim. Piotrowicz powiedział, że trwało ono "wiele godzin".

"Omówiliśmy stanowiska pana prezydenta, ja zaprezentowałem swoje stanowisko. W niektórych kwestiach doszliśmy do konsensusu, w innych sprawach pozostawiliśmy sobie czas na przemyślenia" - podkreślił i dodał, że do kolejnego spotkania dojdzie w piątek. "Umówiliśmy się na godz. 12, w Pałacu Prezydenckim" - poinformował.

Porozumienie w najbliższych dniach?

Z kolei Łapiński powiedział w czwartek w TVN24, że prace nad prezydenckimi projektami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości zmierzają do końca. Według niego, do porozumienia może dojść w najbliższych dniach.

"Z jednej strony prezydentowi zależy, żeby jego ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zostały uchwalone - do tego potrzeba większości. Z drugiej strony Prawu i Sprawiedliwości zależy, żeby potem, na koniec, po uchwaleniu, nie było żadnych obiekcji prezydenta, które mogłyby spowodować weto. Dwie strony chcą osiągnąć taki rezultat prac, który pozwoli uchwalić te ustawy i potem, żeby pod nimi znalazł się podpis pana prezydenta" - powiedział rzecznik prezydenta.

Łapiński przyznał, że "trzeba jeszcze dograć pewne kwestie". Wymienił m.in. "multipartyjność" wyboru KRS, obiektywne warunki przejścia sędziów SN w stan spoczynku i skargę nadzwyczajną.

Prezydenckie projekty ustaw

Prezydent Andrzej Duda pod koniec września zaprezentował swe projekty ustaw dotyczące SN i KRS. Następnie zostały one przekazane do Sejmu, a 3 października zostały skierowane do konsultacji.

Od tego czasu prezydent cztery razy spotykał z prezesem PiS w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. PiS przekazało prezydentowi swoje poprawki.

Grzegorz Bruszewski, Tomasz Grodecki