Stanisław Tyszka: Kukiz'15 nie planuje przekształcenia w partię

"Kukiz'15 nie planuje przekształcać się w partię" - powiedział wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Dodał, że nie byłoby innego wyjścia niż "zmiana formuły prawnej działania", gdyby komitety niepartyjne zostały wykluczone z wyborów samorządowych.

Wcześniej w poniedziałek Paweł Kukiz powiedział w radiu RMF FM, że patrzy "z niepokojem na to, co robi partia władzy przy ordynacji wyborczej, na te zapowiedzi". "Więc na wszelki wypadek niech sobie ta partia (będzie). Rozpatruję taką okoliczność, że trzeba taką partię założyć, by nie obudzić się z ręką w nocniku, kiedy prezes (Kaczyński) stwierdzi, że w wyborach samorządowych mogą brać udział tylko podmioty partyjne" - powiedział Kukiz.

Tyszka pytany w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl o te słowa lidera ruchu, powiedział, że "Kukiz'15 nie planuje przekształcać się w partię polityczną".

"Świadomie nie rejestrowaliśmy partii, żeby nie wyciągać obywatelom z kieszeni 30 milionów złotych w czasie całej kadencji, w ramach partyjnych subwencji. Przypominam, że w referendum 2015 roku dwa miliony Polaków wypowiedziały się jasno przeciw finansowaniu partii z budżetu. My od dwóch lat udowadniamy, że jesteśmy w stanie bez tych pieniędzy sprawnie działać i reprezentować obywateli" - powiedział Tyszka.

"Natomiast od dłuższego czasu dochodzą nas słuchy, że partia rządząca może chcieć wykluczyć komitety niepartyjne z wyborów samorządowych. I w takim wypadku nie mielibyśmy niestety innego wyjścia, niż zmiana formuły prawnej działania" - podkreślił Tyszka.

Jak mówił, "wszystkie polskie partie polityczne zawsze próbowały majstrować przy ordynacji i ustroju pod kątem swoich partykularnych korzyści". "Mamy jednak nadzieję, że próba dyskryminacji ruchów niepartyjnych to tylko pogłoski i partia władzy w tym kierunku nie pójdzie" - podkreślił.