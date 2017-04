Stłuczka rządowych limuzyn przed siedzibą PiS

Przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba Prawa i Sprawiedliwości, doszło do niegroźnej stłuczki dwóch rządowych limuzyn. Zdarzenie zarejestrowały kamery Polsat News.

Zdjęcie Moment stłuczki /Polsat News /Twitter

Do stłuczki doszło, gdy jedno z aut cofało, próbując się ustawić do wjazdu do garażu.

Reklama

Jak podaje Polsat News, były to najprawdopodobniej limuzyny, które przyjechały po szefa MON Antoniego Macierewicza.

Macierewicz zjawił się na Nowogrodzkiej, by rozmawiać z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa dotyczyła m.in. kolejnych awansów Bartłomieja Misiewicza.