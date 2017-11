Straż Graniczna nie wpuściła do Polski ukraińskiego urzędnika

Ukraiński urzędnik został zawrócony z granicy z Polską na przejściu w Medyce - potwierdził w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Według mediów, chodzi o Światosława Szeremetę - stojącego na czele Państwowej Międzyresortowej Komisji do spraw Wojen i Represji Politycznych. To on odpowiada za zakaz prowadzenia ekshumacji na Ukrainie przez polski Instytut Pamięci Narodowej.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /LUKASZ SOLSKI /East News

Rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor nie podaje tożsamości tej osoby, ale potwierdza, że nie spełniała ona warunków wjazdu do Polski. "Widniała w bazach danych jako osoba niepożądana" - mówi rzeczniczka.



Według ukraińskiego portalu Warianty, Światosław Szeremeta ma roczny zakaz wjazdu do naszego kraju i strefy Schengen. Portal podaje, że miał on być w jednym z autokarów, w których do Łańcuta jechali przedstawiciele stowarzyszenia ukraińskich wysiedleńców "Nadsanie", by upamiętnić w Polsce ukraińskich żołnierzy.



Na początku miesiąca polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało zakaz wjazdu do Polski dla ukraińskich urzędników, wstrzymujących proces ekshumacji i upamiętnienia polskich ofiar na Ukrainie. Ukraina zakazała takich upamiętnień i ekshumacji w kwietniu. Doprowadziło to do pogorszenia stosunków między krajami.

Reklama

W piątek w Krakowie przedstawiciele Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów obu krajów zgodzili się, że zakaz poszukiwań i ekshumacji powinien zostać zniesiony. Za jego wydanie odpowiedzialna jest komisja, na której czele stoi Światosław Szeremeta.