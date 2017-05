Straż Graniczna zatrzymała nielegalnych migrantów

Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali trzech obywateli Indii i obywatela Rosji, którzy nielegalnie przekroczyli zieloną granicę z Ukrainy do Polski.

Zdjęcie Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymała nielegalnych migrantów /Straż Graniczna /

Do zatrzymań doszło w sobotę, 6 maja i w poniedziałek, 8 maja. Funkcjonariusze Straży Granicznej najpierw aresztowali trzech obywateli Indii, którzy nielegalnie przekroczyli tzw. zieloną granicę z Ukrainy do Polski. Hindusi to mężczyźni w wieku od 23 do 34 lat.

Reklama

Cudzoziemcy próbowali ukryć swoją tożsamość, jednak funkcjonariusze odnaleźli w lesie ich dokumenty. Imigranci przyznali, że planowali dostać się do Niemiec. Za nielegalne przekroczenie granicy zostali skazani na karę pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Zostali już przekazani w ręce funkcjonariuszy po stronie ukraińskiej.

8 maja w Krościenku funkcjonariusze zatrzymali z kolei 41-letniego obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej. Mężczyzna również nielegalnie przekroczył zieloną granicę z Polski na Ukrainę. Planował dostać się do Austrii i tam szukać pracy. Został ukarany mandatem.