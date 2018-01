Straż Graniczna zatrzymała ośmioro Irańczyków

Grupę ośmiorga imigrantów, w tym czworga dzieci, którzy pieszo przekroczyli tzw. zieloną granicę polsko-ukraińską, zatrzymali funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Imigranci to obywatele Iranu – podała w poniedziałek SG.

Zdjęcie Ośmioro Irańczyków zatrzymała SG (zdjęcie ilustracyjne) /Damian Klamka /East News

Rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (BiOSG) mjr Elżbieta Pikor poinformowała w poniedziałek PAP, że imigranci zostali zatrzymani w sobotę, 6 stycznia nad ranem, w pobliżu miejscowości Budomierz (powiat lubaczowski). Idącą od granicy państwa grupę osób zaobserwował wspólny patrol funkcjonariuszy BiOSG i policji.

Reklama

"W ośmioosobowej grupie były dwie rodziny z czworgiem dzieci, z których najmłodsze ma 7 miesięcy, a pozostałe: 2, 11, 14 lat. Rodziny były dobrze przygotowane do podróży: miały odzież i obuwie na zmianę, nawigację telefoniczną, kompas oraz znaczą ilość gotówki i kosztowności" - poinformowała mjr Pikor.

Dodała, że z wyjaśnień obcokrajowców wynika, że celem ich podróży były Niemcy, gdzie chcieli się osiedlić na stałe.

Zatrzymaną grupę cudzoziemców przewieziono do placówki SG w Lubaczowie, gdzie podano im ciepły posiłek i napoje, a dzieciom także słodycze. Rzeczniczka zaznaczyła, że dzieci były zdrowe, ale wychłodzone i głodne.

Zgodnie z umową o readmisji, w poniedziałek imigrantów przekazano z powrotem na Ukrainę.

W bieżącym roku to pierwszy przypadek zatrzymania przez Straż Graniczną na Podkarpaciu osób usiłujących nielegalnie przedostać się do Polski. W 2017 r. na tzw. zielonej granicy państwa zatrzymano 105 osób. Wszyscy deklarowali chęć dotarcia do Europy Zachodniej i podjęcia tam pracy zarobkowej.

Odnotowano także 10 przypadków zorganizowanego przerzutu migrantów, gdzie łącznie zatrzymano dwanaście osób udzielających pomocy w przekroczeniu granicy z Ukrainy do Polski.