​"Super Express": Kaczyński zastąpi Szydło?

Najbliżsi współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego żądają zmiany na stanowisku szefa rządu - donosi piątkowy "Super Express". Beatę Szydło powinien, ich zdaniem, zastąpić Jarosław Kaczyński. Sam prezes także przychyla się do takiego pomysłu - czytamy.

Zdjęcie Premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński /Jacek Domiński /Reporter

Powodem zgłaszanych próśb są, jak podaje gazeta, spięcia na linii Pałac Prezydencki-rząd. Chodzi m.in. o ostatnią wypowiedź rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego.

Reklama

"Jeśli prezydent miałby oczekiwania co do zmian w składzie Rady Ministrów, na pewno by je wyraził prezesowi Kaczyńskiemu" - stwierdził Łapiński pytany o ewentualną dymisję Antoniego Macierewicza.

To, zdaniem gazety, która powołuje się na wypowiedź swoich źródeł w PiS, osłabia pozycję premier Szydło i pokazuje, że prezydent ją lekceważy.

"Jak Jarosław Kaczyński zostanie premierem, zawsze jest to dobra opcja. Prezes jest przecież liderem naszej formacji" - chwali pomysł Adam Lipiński. "Jarosław Kaczyński byłby bardzo dobrym premierem" - dodaje poseł Arkadiusz Mularczyk.

Więcej w piątkowym wydaniu "Super Expressu".