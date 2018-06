"Super Express": Polska wprowadzi podatek od cukru?

Jak pisze "Super Express", nowy wiceminister zdrowia j Maciej Miłkowski jest zwolennikiem wprowadzenia w Polsce podatku od cukru, na wzór Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie WHO apeluje od roku 2016 do wszystkich rządów, by nałożyły nadzwyczajny podatek co najmniej 20 proc. na przesłodzone napoje /Bloomberg /Getty Images

"To jest jak akcyza na papierosy. Należy iść w tym kierunku. Otyłość wśród Polaków jest wysoka. Dlaczego nie walczyć z nią przez podwyższenie cen?" - mówił wiceminister Maciej Miłkowski.

Od kwietnia tego roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii obowiązuje nowy podatek od cukru zawartego w słodzonych napojach. Za każde 100 ml napoju, w którym jest ponad 5 gramów cukru, trzeba zapłacić 22 pensy więcej (plus VAT). A jeśli cukru w 100 ml płynu jest ponad 8 gram, to nowy podatek wynosi 29 pensów.

Nowy podatek walczyć z otyłością i wywołanymi nią chorobami, np. cukrzycą typu 2 lub zaburzeniami metabolizmu.

