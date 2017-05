"Super Express": "Przejęzyczenia" Grzegorza Schetyny

"Super Express" w piątkowym wydaniu zastanawia się, z czego wynikają częste ostatnio sprzeczne deklaracje Grzegorza Schetyny, lidera PO. Mirosław Skowron rozmawiał o tym ze Sławomirem Neumannem, przewodniczącym klubu PO.

Zdjęcie Sławomir Neumann, Grzegorz Schetyna, Jan Grabiec /Radek Pietruszka /PAP

W ostatnich dniach dość trudno określić, co tak naprawdę na istotne tematy sądzi Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej. Jeszcze we wtorek mówił, że nie jest za tym, by uchodźcy przyjeżdżali do Polski, ale dziś... zmienił zdanie. Zresztą to nie pierwsze pójście rakiem szefa PO.

