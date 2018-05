Surowe kary za niedopilnowanie psów

W związku z przypadkami pogryzień przez psy, których ofiarami często padają dzieci, resort sprawiedliwości przygotował zmiany w prawie wprowadzające surowe kary za niedopilnowanie zwierząt.

Zdjęcie Surowe kary za niedopilnowanie niebezpiecznych psów /John Daniels /East News

Do 1000 zł (zamiast do 250 zł) będzie musiała zapłacić osoba, która nie zachowa ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Kara 5000 zł grzywny lub ograniczenie wolności będzie natomiast grozić opiekunowi, który nie dopilnuje zwierzęcia stwarzającego niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Dotyczy to sytuacji, w których właściciel np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji, pozostawia bez opieki w miejscu publicznym lub puszcza wolno podczas spacerów.

Reklama

"Sankcje dla nieodpowiedzialnych opiekunów należy wyraźnie zwiększyć, ponieważ zbyt często dochodzi w Polsce do ataków na ludzi przez zwierzęta pozostawione bez właściwego dozoru. Ofiarami psów bestii niejednokrotnie padają dzieci" - podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości w wydanym komunikacie.

Wzrośnie również kara grzywny za szczucie psem - do 5000 zł (zamiast do 1000 zł) lub ograniczenie wolności.

Projekt zmian w prawie został przyjęty przez Radę Ministrów 15 maja. Teraz ustawą zajmie się Sejm.