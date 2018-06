Suski: Kiedyś nas uczyli demokracji komorami gazowymi

– Nie wiem, czy Niemcy mają moralne prawo, żeby nas pouczać, dlatego że kiedyś nas uczyli demokracji komorami gazowymi – powiedział szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski w TVP INFO komentując spór z KE o praworządność.

Zdjęcie Marek Suski /Grzegorz Banaszak/REPORTER /Reporter

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata na temat stanu praworządności w Polsce. W jej trakcie Timmermans zaapelował do polskiego rządu o następne zmiany dotyczące sądownictwa. Jego zdaniem dotychczasowe są niewystarczające.



- Myśmy dokonali wielu zmian w ustawach. To, co budziło kontrowersje, zostało zmienione - zapewnił szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski na antenie TVP INFO. - Dzisiaj mówi się o tym, że tu jest narażenie demokracji, praworządności, tylko nie podaje się konkretnie, co by miało być tym naruszeniem. To jest taki bicz na Polskę -dodał. Odniósł się także do głosów krytyki płynących z innych państw.



- Nie wiem, czy Niemcy mają moralne prawo, żeby nas pouczać, dlatego że kiedyś nas uczyli demokracji komorami gazowymi - powiedział.

W poniedziałek 18 czerwca wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjedzie do Warszawy, by rozmawiać o praworządności w Polsce z premierem Mateuszem Morawieckim.