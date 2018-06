Suwałki: 41-latek oskarżony o próbę zabójstwa córki

​Nawet dożywotnie więzienie grozi 41-letniemu mieszkańcowi Suwałk oskarżonemu o próbę zabójstwa 14-letniej córki. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach (Podlaskie) skierowała w piątek do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie.

Do zdarzenia doszło w połowie lutego. Jak informuje prokuratura, oskarżony Wojciech K. działał w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia swojej córki.



"Zadał jej cios nożem w okolice brzucha. Kiedy po raz drugi usiłował uderzyć nożem, dziewczyna odepchnęła ojca, ale ten owinął i zacisnął wokół jej szyi ręcznik" - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz.

Dodał, że mężczyzna naraził tym samym córkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi mu kara od 8 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i przebywa w areszcie.

41-latek był funkcjonariuszem straży granicznej. Sam mieszkał z córką. Miał z nastolatką konflikt ze względu na jej słabe osiągnięcia w szkole. W chwili próby zabójstwa był pijany. Po aresztowaniu nastolatką zajęła się jej babcia.