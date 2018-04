Światowy Dzień Pszczoły – UL, czyli Królestwo Idealne

11 i 12 maja na dachu hotelu Regent Warsaw odbędą się dni otwarte w pierwszej pasiece miejskiej w Polsce. Tak hotel świętuje otwarcie sezonu pszczelarskiego oraz Światowy Dzień Pszczoły obchodzony 20 maja.

Zdjęcie Regent Warsaw Hotel, fot. G. Kobylarczyk /INTERIA.PL

Pasieka nie jest otwarta dla zwiedzających na co dzień. Ule znajdują się na najwyższym piętrze hotelu i dostęp do nich jest ograniczony, dlatego dni otwarte to jedyna szansa na taką atrakcję.

Podczas wizyty będzie można podejrzeć jak odwirowywany jest miód, porozmawiać z pszczelarzem i oczywiście spróbować miodu. Dla najmłodszych pasjonatów pszczół hotel przygotował upominki.

Wstęp dla dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat (koniecznie z opiekunem).

Dokładny regulamin i program można znaleźć na stronie hotelu: www.regent-warsaw.com

Zapraszamy na zwiedzanie pasieki o wyznaczonych godzinach:

11.05 (piątek): godz. 14.00, 15.00, 16.00

12.05 (sobota): godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

zapisy: fpm@regent-warsaw.com