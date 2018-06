Świdwin: Nie żyją dwie kobiety. Prawdopodobnie rzuciły się pod pociąg

Nie żyją dwie kobiety, które prawdopodobnie rzuciły się pod pociąg towarowy w Świdwinie. Na miejscu trwają policyjne czynności.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 20:30 na przejeździe kolejowym przy ul. Batalionów Chłopskich w Świdwinie. To tu dwie kobiety prawdopodobnie rzuciły się pod nadjeżdżający pociąg towarowy.



Jak potwierdził dyżurny świdwińskiej policji, kobiety nie żyją. Na miejscu trwają policyjne czynności. W drodze jest prokurator.



Policja obecnie nie udziela żadnych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia.



Jak podaje RMF FM, powołując się na relację świadka, najprawdopodobniej było to samobójstwo.

Zablokowana jest linia kolejowa Szczecin-Koszalin.

Opóźnienie dotyczy 3 pociągów osobowych.